Оккупанты перекроют Крымский мост: что произошло

Мост будет перекрыт с 10:00 до 17:00.

Российские оккупанты закроют движение по Крымскому мосту на семь часов 10 октября 2023 года в связи с "проведением ремонтно-восстановительных работ".

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

"10 октября перекроют движение по Керченскому (Крымскому) мосту, сообщил советник российского "главы" Крыма Олег Крючков", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мост будет перекрыт с 10:00 до 17:00 в связи с "проведением ремонтно-восстановительных работ". О каких именно работах идет речь, не сообщается.

Напомним, оккупанты усилили защиту Крымского моста.

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