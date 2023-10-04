Оккупанты усилили охрану Крымского моста — ВМС

Для обеспечения охраны моста они вывели до десяти единиц кораблей.

Оккупационные "власти" после недельного перерыва снова усилили охрану Крымского моста.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга в Media Center Ukraine.

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По его словам, оккупанты вывели для охраны моста четыре корабля и пять катеров.

"Вернулись они к такому усиленному режиму несения службы. У них где-то неделя была перерыва, и сейчас они снова до десяти единиц там держат вокруг", — рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ.

Напомним, 4 октября в ГУР сообщили о десантировании своих бойцов в Крыму, состоялось сражение. Украинские военные нанесли существенные потери для врага.

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