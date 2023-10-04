Окупанти посилили охорону Кримського мосту - ВМС

Для забезпечення охорони мосту вони вивели до десяти одиниць кораблів.
Окупаційна "влада" після тижневої перерви знову посилили охорону Кримського мосту.
Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу в Media Center Ukraine.
За його словами, окупанти вивели для охорони мосту чотири кораблі та п’ять катерів.
"Повернулися вони до такого посиленого режиму несення служби. У них десь тиждень був перерви, і зараз вони знову до десяти одиниць там тримають навколо", - розповів речник Військово-морських сил ЗСУ.
Нагадаємо, 4 жовтня у ГУР повідомили про десантування своїх бійців у Криму, відбувся бій. Українські військові завдали суттєвих втрат для ворога.
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