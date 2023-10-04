Коли увімкнуть опалення у школах України: ситуація в регіонах

Восени та взимку температура повітря у класах і кабінетах шкіл повинна становити +17+20.

Опалювальний сезон у школах України розпочинається раніше, аніж тепло з’являється у квартирах і будинках людей, адже заклади освіти належать до об’єктів соціальної сфери. Для увімкнення опалення у школах, їхні керівники скеровують спеціальні звернення до місцевої влади.

Коли у школах увімкнуть опалення – читайте на ТСН.ua.

Коли вмикають опалення у школах 2023

Опалювальний сезон в Україні стартує здебільшого 15 жовтня, однак тепло до батарей можуть почати постачати пізніше, адже все залежить від температури повітря. Відповідно до норм, в Україні опалювальний сезон розпочинають тоді, коли протягом трьох днів температура повітря у середньому за добу є нижчою від +8 градусів. До прикладу, торік батареї в оселях українців почали вмикати аж у листопаді, адже це дозволяла тепла погода.

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Коли саме починати опалювальний сезон – вирішує місцева влада. Саме тому у різних містах і селах України опалення можуть почати вмикати у різні дні. Спершу теплопостачанням забезпечуються школи, дитсадки, медичні та культурні установи і лише після них – оселі громадян. Зауважимо, батареї у школах та інших освітніх установах вмикають на основі листів-звернень від цих закладів до місцевої влади.

Зауважимо, відповідно до встановлених в Україні санітарних норм, під час опалювального сезону температура повітря у класах і кабінетах шкіл повинна становити +17+20. А відносна вологість повітря має бути в межах 40-60%.

Опалювальний сезон у Києві

Ще в середині вересня начальник КМВА Сергій Попко заявив про підготування міста до опалювального сезону. Він зазначав, що особлива увага приділяється об’єктам соціальної сфери – школам, дитсадкам, закладам охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, соціально-медичним установам тощо.

Керівники теплопостачальних підприємств і організацій отримали розпорядження Ради оборони Києва забезпечити, аби у школах, дитсадках, медустановах та інших закладах системи теплопостачання були готові до підключення опалення.

"Діти в садочках і школах, поранені бійці в лікарнях – всі мають бути з теплом. І вчасно. Нас чекає ще одна непроста зима", – попереджав Попко.

Однак мер Києва Віталій Кличко напередодні попередив про загрозу зриву опалювального сезону у столиці через борги держави перед містом щодо компенсації різниці у тарифах на тепло- і водопостачання.

Система опалення / Фото: Unsplash

Опалювальний сезон у Львові

Практично у всіх школах Львова системи опалення вже готові до опалювального сезону, за винятком 17-го ліцею. Там триває ремонт, який планують завершити до 15 жовтня. Про це повідомила в. о начальника групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти Львівської міської тергромади Леся Меньшиніна.

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Окрім того, у 400 навчальних закладах Львова та громади є і генератори, але вони не забезпечують опалення.

Опалювальний сезон в Одесі

Опалення в одеських школах торік почали вмикати 8 листопада. Як буде з підключенням одеських шкіл до опалення 2023 року – залежить від температури повітря. Однак вже відомо, що Одещина завершує підготування до опалювального сезону: у готовності перебувають 86% потужностей регіону.

"86% – це непоганий показник, враховуючи кліматичні умови Одещини, коли навіть у листопаді чи грудні бувають теплі дні. І ми розуміємо, що попереду є ще принаймні місяць, але ми готуємося до важкої зими", – повідомила напередодні віце-прем’єрка Ірина Верещук.

Опалювальний сезон у Харкові

До опалювального сезону в Харкові повністю готові школи та інші об’єкти освіти, заклади охорони здоров'я, соціально-культурної сфери, фізкультури та спорту. Про це наприкінці вересня повідомив директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності Харкова Іван Кузнєцов. За його словами, також у 99% житлових будинків Харкова підготовані системи тепло- і водопостачання.

А міністр енергетики Герман Галущенко 3 жовтня поінформував, що на Харківщині рівень підготовки до зими житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери становить 99,4%.

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