В МВС повідомили про план дій у разі блекаутів

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про створення координаційних штабів, аби оперативно реагувати на усі загрози під час осінньо-зимового періоду під час ворожих атак по енергосистемі і забезпечити безперебійну роботу медзакладів, громадян — засобами зв'язку, їжею, водою та всім необхідним.

Про це йшлося під час засідання Координаційного штабу із оперативного реагування та забезпечення створення нормальних умов життєдіяльності населення під час обмеження та/або припинення постачання електричної енергії.

"Ворог не зупиниться цієї зими. Саме тому аналітики Ситуаційного центру вже прораховують усі можливі дії Росії", — заявив Ігор Клименко.

Так, згідно з дорученням Міністра внутрішніх справ України такі координаційні штаби будуть створені й на регіональному рівні, аби оперативно реагувати на усі загрози під час осінньо-зимового періоду, які 24/7 реагуватимуть на усі загрози.

"Наразі прораховуються потреби кожного регіону, аби оперативно усувати усі можливі проблеми. Ми маємо забезпечити безперебійну роботу медзакладів, а громадяни повинні бути забезпечені засобами зв'язку, їжею, водою та всім необхідним. Ми також говоримо про збільшення кількості правоохоронців", — заявив Ігор Клименко.

Міністр внутрішніх справ України наголосив, що кожен громадянин має знати адреси найближчих Пунктів незламності. Саме задля цього Міністерством цифрової трансформації запускається відповідна функція у державному застосунку "Дія". У цих пунктах як і минулого року буде організовано безперебійний доступ до Інтернету.

Нагадаємо, вочени 2023-го росіяни не збільшать удари по енергосистемі, порівняно з минулорічними атаками, вважає експерт "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак.

Тим часом в "Укренерго" розповіли про захист енергосистеми від обстрілів. Там заявили, що магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на енергосистему.

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