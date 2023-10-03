В МВД сообщили о плане действий в случае блекаутов

Россияне не остановятся и этой зимой.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о создании координационных штабов, чтобы оперативно реагировать на все угрозы во время осенне-зимнего периода во время вражеских атак по энергосистеме и обеспечить бесперебойную работу медучреждений, граждан средствами связи, едой, водой и всем необходимым.

Об этом шла речь во время заседания Координационного штаба по оперативному реагированию и обеспечению создания нормальных условий жизнедеятельности населения во время ограничения и/или прекращения поставок электрической энергии.

"Враг не остановится этой зимой. Именно поэтому аналитики Ситуационного центра уже просчитывают все возможные действия России", — заявил Игорь Клименко.

Так, согласно поручению Министра внутренних дел Украины, такие координационные штабы будут созданы и на региональном уровне, чтобы оперативно реагировать на все угрозы во время осенне-зимнего периода, которые 24/7 будут реагировать на все угрозы.

"Сейчас просчитываются потребности каждого региона, чтобы оперативно устранять все возможные проблемы. Мы должны обеспечить бесперебойную работу медучреждений, а граждане должны быть обеспечены средствами связи, едой, водой и всем необходимым. Мы также говорим об увеличении количества правоохранителей", — заявил Игорь Клименко.

Министр внутренних дел Украины подчеркнул, что каждый гражданин должен знать адреса ближайших Пунктов несокрушимости. Именно для этого Министерство цифровой трансформации запускает соответствующую функцию в государственном приложении "Действие". В этих пунктах, как и в прошлом году, будет организован бесперебойный доступ в Интернет.

Напомним, ученые 2023-го россияне не увеличат удары по энергосистеме по сравнению с прошлогодними атаками, считает эксперт "Украинского института будущего" Иван Ступак.

Между тем , в "Укрэнерго" рассказали о защите энергосистемы от обстрелов. Там заявили, что магистральная сеть готова передавать зимние объемы погрузки на энергосистему.

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