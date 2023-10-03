В Воздушных силах оценили риск ударов с территории Беларуси

Наш враг коварен, так что ожидать можно чего угодно.

Риск ударов по территории Украины по Беларуси остается реальным. Оккупанты держат там немало техники, и это следует учитывать.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Следует быть готовым

Как отметил Игнат, сегодня группировки войск разворачиваются, в частности, на северных наших границах. Там усиливается ПВО, заграждения разных типов и минные в том числе. "Ожидать можно чего угодно", – утверждает он.

Дело в том, что на белорусской территории Россия держит зенитные ракетные комплексы, "Искандеры", авиацию, хотя ее количество может быть меньше, чем в начале полномасштабного вторжения. Именно поэтому питать иллюзии, что РФ ни к чему не прибегнет, не стоит. Все-таки Беларусь – союзное государство.

Кроме того, протяженность линии фронта велика – более 2 тысяч километров. Следует учитывать Приднестровье, Белоруссию, Россию, линию боевого столкновения и морские границы. "Это все линия фронта, и из нее может прилететь", – подытожил военный.

Ранее в Воздушных силах спрогнозировали, как Россия будет атаковать Украину этой зимой. По словам Игната, осенью и зимой РФ увеличит количество дроновых атак по Украине, но уменьшит ракетные.

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