Госсекретарь США Блинкен "зажег" на гитаре и спел блюз — вирусное видео

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на днях вышел на сцену и вместе с группой сыграл на гитаре и спел блюзовый стандарт Hoochie Coochie Man. Таким образом, он презентовал новую инициативу Госдепа, которую назвали "Глобальная инициатива музыкальной дипломатии".

Об этом пишет The New York Times.

"Целью инициативы является использование возможностей государственно-частного партнерства для создания музыкальной экосистемы, которая способствует развитию экономического равенства и креативной экономики, создает возможности и обеспечивает доступ к образованию", — говорится в коммюнике Госдепа.

Я должен pass up tonight's opportunity к сочетанию музыкальной и diplomacy. Была причина поощрения @StateDept 's New Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 28, 2023

В Сети выступление Блинкена оценили. По состоянию на 3 октября видео уже просмотрело более 9,1 млн пользователей, видео также собрало тысячи лайков, комментариев и распространений.

"Я не мог упустить сегодняшнюю возможность совместить музыку и дипломатию. Было приятно запускать новую Глобальную инициативу музыкальной дипломатии", — подписал свое выступление Энтони Блинкен.

Как пишет NYT, музыка является величайшей неполитической страстью государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Однажды он сказал журналу Rolling Stone, что "нить, которая проходит через всю мою жизнь, – это, пожалуй, музыка", и добавил, что когда в детстве услышал, как его родители играют песню Beatles "A Hard Day's Night", это была молния, с тех пор определившая его.

"Я помню, что меня совершенно увлекло", — сказал Блинкен в интервью.

Энтони Блинкен уже долгое время является гитаристом-любителем, однако впервые сыграл на сцене во время своих обязанностей госсекретаря. Госсекретарь США даже выпускал собственные песни.

Музыкальная группа, где когда-то играл Блинкен, под названием Cash Bar Wedding, была достаточно крутой, по крайней мере, по стандартам Вашингтона. Среди его коллег по группе были Эли Атти, бывший спичрайтер вице-президента США Элла Гора, впоследствии ставший сценаристом, и Джей Карни, бывший спикер президента Байдена, когда Джо Байден был вице-президентом.

Напомним, в Грузии проходят слушания по делу об импичменте президентки Зурабишвили – она не приехала.

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