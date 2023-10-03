Как подать на развод в Украине: список документов

Если у супругов есть несовершеннолетние дети, то процедура расторжения брака проходит через суд.

Подать на развод в Украине можно через ГРАГС или через суд – в зависимости, есть ли у супругов несовершеннолетние дети. В то или иное учреждение следует принести необходимый пакет документов, и через месяц супруги получат свидетельство о расторжении брака.

Как подать на развод в Украине и какие документы нужны читайте на ТСН.ua.

Какие документы нужны для развода

Для оформления развода через ГРАГС требуются следующие документы:

оригинал свидетельства о браке;

паспорта мужа и жены;

заявление о расторжении брака.

Согласно Семейному кодексу, есть два типа заявлений в ГРАГС о расторжении брака:

заявление о расторжении брака супругов, не имеющих детей; заявление о расторжении брака в соответствии со ст. 107 Семейного кодекса.

Второй тип заявления следует подавать, если кто-то из супругов признан недееспособным или пропавшим без вести. В таком случае к списку документов следует добавить еще судебное решение о признании супруга недееспособными или пропавшими без вести.

Образцы заявлений на развод выложенны на Едином государственном портале административных услуг.

Как подать на развод — Украина

Если оба супруга хотят развестись и не имеют общих несовершеннолетних детей, а также если жена не беременна, следует обратиться в ГРАГС (отдел государственной регистрации актов гражданского состояния). Это должен быть отдел по месту регистрации (прописки) мужа или жены.

С собой нужно иметь паспорта, а также подать совместное заявление о регистрации расторжения брака. Это заявление имеет две части и каждый из супругов заполняет свою.

Заметим, если кто-то из супругом является внутренне перемещенным лицом, то он или она могут обращаться в ГРАГС по месту фактического проживания. Подтвердить статус ВПЛ следует соответствующей справкой переселенца.

Согласно закону, с подачи заявления до официального юридического развода должен пройти месяц. Это время дается супругам на размышления и они вправе отозвать заявление о расторжении брака. Если никто передумал, оба должны прийти в ГРАГС в назначенное время для регистрации расторжения брака и получить соответствующее свидетельство.

Развод с детьми – какие документы нужны

Если у супругов, которые хотят развестись, есть несовершеннолетние дети, то процедура расторжения брака происходит через суд.

Супруги должны подать в суд следующие документы:

копии паспортов мужа и жены;

копию свидетельства о браке;

копии свидетельств о рождении детей;

совместное заявление о расторжении брака (образец заявления – по ссылке);

копию договора "О воспитании и обеспечении ребенка после расторжения брака родителей". Он должен быть заключен между супругами, и без этого документа суд не примет заявление на развод.

Развод супругов, у которых есть дети / Фото: pixabay.com

Пример договора "О воспитании и обеспечении ребенка после расторжения брака родителей"

В договоре следует указать:

с кем после развода супругов будет жить ребенок;

какое участие в воспитании ребенка будет принимать тот супруг, который будет жить отдельно;

как второй из супругов будет участвовать в обеспечении ребенка;

прописать алименты (удобнее и выгоднее, чем заключить отдельное соглашение о размере алиментов на ребенка).

Если в договоре о воспитании и обеспечении ребенка прописать алименты, то обязательства об уплате возникают сразу. То есть, не нужно будет обращаться в суд для определения размера алиментов. Для взыскания алиментов (в случае неуплаты) достаточно исполнительной подписи нотариуса.

Как подать на развод онлайн

Чтобы подать заявление на развод через Интернет, зайдите на сайт "Электронный суд" (госсистема электронной идентификации);

на сайте следует зарегистрироваться по электронной почте. Вход будет проходить через электронно-цифровую подпись;

выполните вход через файловую электронно-цифровую подпись или через "Дия";

заполните на сайте исковое заявление;

приложения к заявлению (необходимые документы) добавьте в виде PDF-файлов;

на сайте суда уплатите судебный сбор.

После подачи заявления через "Электронный суд" можно будет отслеживать движение дела. Например, там будут появляться любые судебные решения, письма, входящая корреспонденция, даты судебных заседаний. Уведомления об этом будут поступать по электронной почте.

Заметим, что участие в заседаниях суда и получение решения могут проходить только в офлайн-режиме.

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