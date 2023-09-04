Как оформить загранпаспорт: какие документы нужны и сколько ждать

Для оформления документов желательно иметь с собой ранее выданные и не сданные загранпаспорта, чтобы решить вопрос возвращения их государству, аннулирования или возвращения владельцу в качестве действующего паспорта для выезда за границу.

Услуга по оформлению загранпаспорта в Украине предоставляется по желанию человека. Оформить паспорт для выезда можно и детям с самого рождения. Гражданин Украины не может иметь больше двух действующих загранпаспортов.

Что нужно для оформления загранпаспорта в Украине, сколько это стоит, и как оформить загранпаспорт ребенку – читайте на ТСН.ua.

Что нужно для загранпаспорта

Как оформить загранпаспорт

Оформить загранпаспорт можно в отделениях Государственной миграционной службы Украины, в центрах ГП "Документ" и ЦПАУ, оформляющих биометрические документы. Чтобы оформить документ для выезда за границу через ГМС, можно записаться в электронную очередь по ссылке.

Для оформления загранпаспорта нужно подать в территориальный орган/подразделение ГМС (или в ЦПАУ, центр обслуживания "Паспортный сервис" ГП "Документ") необходимые документы. Если вы живете за границей, подать документы можно в соответствующее дипломатическое учреждение.

При оформлении заявления в ГМС следует пройти процедуру сканирования отпечатков указательных пальцев рук. Заметим, что сканирование отпечатков пальцев детей происходит с 12 лет.

Надо проверить, правильно ли были внесены персональные данные о себе в заявление-анкету. Особое внимание следует обратить на правильность написания транслитерации своей фамилии и имени. После этого – засвидетельствовать собственной подписью в заявлении-анкете правильность таких данных.

Чтобы получить на руки загранпаспорт после подачи всех документов, нужно с украинским паспортом обратиться в орган, где подавалось заявление-анкета.

Какие документы нужны для загранпаспорта

Для оформления паспорта для выезда за границу нужно подать:

заявление-анкету (ее печатает работник, принимающий документы);

паспорт гражданина Украины (для лиц, достигших 14-летнего возраста);

свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства. Если родители или один из родителей ребенка на момент его рождения были иностранцами или лицами без гражданства, следует также подать справку о регистрации лица гражданином Украины;

документы об уплате административного сбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты;

если паспорт оформляется для ребенка, не достигшего 12 лет, или для лица, которое не может передвигаться самостоятельно в связи с длительным расстройством здоровья и для лица, нуждающегося в срочном лечении за границей, можно подать одно фото размером 10х15 см для внесения отцифрованного изображение путем сканирования.

Документы для загранпаспорта ребенку

Загранпаспорт для ребенка в Украине можно оформить с рождения. Такой документ действует четыре года. Если загранпаспорт оформляется для ребенка, которому исполнилось 16 лет, такой документ действует 10 лет.

Документы для загранпаспорта ребенку с 16 лет:

паспорт гражданина Украины;

Индивидуальный налоговый номер физического лица-налогоплательщика.

Для загранпаспорта ребенку до 16 лет

Нужно чтобы документы подавал один из родителей с паспортом гражданина Украины, свидетельством о рождении ребенка (оригиналы).

Если ребенку до 12 лет, необходимо личное присутствие ребенка или фото 10х15 см;

с 12 лет – присутствие ребенка обязательно;

с 14 лет – наличие паспорта гражданина Украины в форме ID-карты или е-паспорт.

Нужно ли личное присутствие ребенка для оформления загранпаспорта

Лица, достигшие 16-летнего возраста, подают заявление на оформление загранпаспорта лично.

Если ребенок не достиг 16-летнего возраста, заявление может подать один из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей лично или законный представитель (согласие другого родителя/опекунов не требуется);

Если ребенок не достиг 12-летнего возраста, его личное присутствие не обязательно. Для этого могут быть предоставлены фотографии ребенка, отвечающие установленным требованиям.

Сколько времени ждать загранпаспорт

Загранпаспорт в Украине можно получить в разные сроки. К примеру:

не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты;

не позднее чем через семь рабочих дней;

до трех рабочих дней (если необходим срочный выезд за границу, связанный со срочной потребностью в лечении выезжающего; если нужно срочно выехать сопровождающему тяжелобольного; в связи со смертью родственника, проживавшего за границей);

до 10 рабочих дней (в случае выезда на постоянное проживание за границу усыновленного иностранцами ребенка-гражданина Украины).

Сколько стоит загранпаспорт 2023

Цена загранпаспорта в Украине в 2023 году установлена правительством государства.

Стоимость изготовления загранпаспорта за 20 дней составляет 856 грн;

стоимость изготовления загранпаспорта за 3-7 рабочих дней – 1496 грн.

Заметим, что такая цена загранпаспорта действует, если человек оформляет документ в отделениях ГМС Украины или государственных ЦПАУ. А изготовить паспорт через ГП "Документ" и другие фирмы будет дороже, ведь в стоимости будут учтены услуги посредника.

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