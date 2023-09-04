Польша начала экстрадировать украинских мужчин: что известно

Украинская прокуратура может преследовать своих граждан за границей по уголовным делам.

В Польше заявили об экстрадиции в Украину мужчин, незаконно покинувших страну. В частности Украина должна выдать ордер на арест каждого из них, чтобы доставить их обратно.

Об этом пишет Rzeczpospolita.

Накануне лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что украинские правоохранительные органы потребуют экстрадиции мужчин призывного возраста, незаконно покинувших Украину, избегая мобилизации.

Согласно данным Штаба пограничной службы, подготовленным для Rzeczpospolita, с 24 февраля прошлого года до 31 августа этого года в Польшу въехало почти 2,87 миллиона граждан Украины в возрасте 18-60 лет, а выехало почти 2,8 миллиона украинцев.

Представитель штаба пограничной службы Анна Михальская отмечает, что один человек мог пересекать границу несколько сотен раз.

"Это важная цифра для Украины, потому что эти люди могли бы быть мобилизованы и увеличить ряды наших Вооруженных Сил, тем самым укрепить нашу обороноспособность и безопасность" – сказал Федор Вениславский из Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины.

По его словам, по уголовным делам украинская прокуратура может преследовать своих граждан за границей. Некоторые из них нелегально скрылись из-за так называемой зеленой границы.

Согласно информации, которую "Rzeczpospolita" получила от Пограничной службы, Польша, согласно соглашению с Украиной, уже выдворила граждан этой страны, переправляющих нелегалов в Европу.

Ранее мы сообщали, что военнообязанные мужчины, выехавшие из Украины, купив справки у коррумпированных должностных лиц военно-врачебной комиссии (ВЛК), могут вернуть в Украину.

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