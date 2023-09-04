Польща почала екстрадувати українських чоловіків: що відомо

Українська прокуратура може переслідувати своїх громадян за кордоном за кримінальними справами.

У Польщі заявили про екстрадицію до України чоловіків, які незаконно покинули країну. Зокрема, Україна має видати ордер на арешт кожного з них, щоб доправити їх назад.

Про це пише Rzeczpospolita.

Напередодні лідер фракції "Слуга народу" Давід Арахамія припустив, що українські правоохоронні органи вимагатимуть екстрадиції чоловіків призовного віку, які незаконно покинули Україну, уникаючи мобілізації.

Згідно з даними Штабу прикордонної служби, підготовленими для Rzeczpospolita, від 24 лютого минулого року до 31 серпня цього року до Польщі в’їхало майже 2,87 мільйона громадян України віком 18-60 років, а виїхало майже 2,8 мільйона українців.

Речниця штабу прикордонної служби Анна Міхальська зазначає, що одна людина могла перетинати кордон кілька сотень разів.

"Це важлива цифра для України, тому що ці люди могли б бути мобілізовані та збільшити лави наших Збройних Сил, тим самим зміцнити нашу обороноздатність і безпеку"– сказав Федір Веніславський з Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України.

За його словами, за кримінальними справами українська прокуратура може переслідувати своїх громадян за кордоном. Деякі з них нелегально втекли через так званий зелений кордон.

Згідно з інформацією, яку "Rzeczpospolita" отримала від Прикордонної служби, Польща, згідно з угодою з Україною, вже видворила громадян цієї країни, які переправляють нелегалів до Європи.

Раніше ми повідомляли, що військовозобов’язаних чоловіків, які виїхали з України, купивши довідки у корумпованих посадовців військово-лікарської комісії (ВЛК), можуть повернути до України.

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