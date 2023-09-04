“Понти РФ можуть завершитися”: Подоляк про зустріч Ердогана з Путіним в Сочі

Туреччина грає в свою гру, як і будь-яка інша країна. Тому під час зустрічі президента Реджепа Ердогана з кремлівським диктатором Володимиром Путіним в Сочі будуть обговорюватися інтереси Турецької Республіки.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу FREEDOM радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

“Мені дуже подобаються люди, які вважають, що психічно змінених людей можна повернути в раціональне мислення. Це завжди призводить лише до більш глибоких фатальних негативних наслідків. Але насправді на зустрічі буде йтися не стільки про зернову угоду, скільки будуть обговорюватися інтереси Туреччини”, — говорить Подоляк.

“Тут Ердоган молодець і абсолютно правильно діє. Він буде користуватися слабкістю Росії, щоб отримати якісь додаткові економічні дивіденди для Турецької Республіки. Безсумнівно, він їх отримає — це і транзитивні, і енергетичні, і атомні, нуклеарні, фінансові, туристичні тощо. Туреччина грає в свою гру, як і будь-яка інша країна. Безумовно Ердоган отримає для себе максимум позитиву”, — прокоментував радник голови Офісу президента.

За його словами, зернова угода — це трохи інша складова: “Безумовно Росія може в неї повернутися. Але для цього всі інші повинні принизливо стати на коліна, нахилити голову і попросити, щоб їх продовжували принижувати, я маю на увазі ООН, інших гарантів цієї угоди. Чому? Тому що Росія наполягає, що треба скасувати частину санкцій, відновити імпорт сільгосптехніки, а це означає, що техніка в тому чи іншому вигляді може використовуватися для виробництва техніки військового характеру”.

Також, зазначив Подоляк, Росія хоче отримати доступ до системи SWIFT для того, щоб можна було інтегрувати туди якісь свої банки і таким чином спокійно ганяти туди-сюди гроші.

“Росія прагне отримати безлімітну можливість продавати на зовнішньому ринку хімічні добрива, в тому числі використовуючи аміакопровід в Україні тощо. Тобто Росія при цьому хоче ще максимально принизити Україну, показати, що вона продовжує тотально домінувати в акваторії Чорного моря, вона хоче принизити суверенітет Туреччини, Болгарії, будь-якої іншої країни НАТО як корпоративного органу”, — розповів радник голови Офісу президента.

Він також додав, що Росія хоче показати, що ООН як не існувало, так не існує і навряд чи буде колись існувати: “Якщо людство хоче потонути у війнах, то, напевно, треба продовжувати фінансувати ООН. Але якщо глобальна спільнота дійсно хоче виглядати не нікчемно, ми не можемо це зупинити і змусити людей самих себе поважати, берегти свою репутацію і розуміти, що Росія сьогодні знаходиться в стані надзвичайної слабкості і її можна легко додавлювати”.

Подоляк вважає, що Туреччина має скрупульозно наполягати на виконанні угоди: “Скажіть, що якщо хоча б одна ракета буде летіти в зерновий балкер, буде збита і ракета, і зруйноване судно, з якого “Калібр” полетить тощо”.

“На цьому всі понти РФ завершаться”, — резюмував він.

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Нагадаємо, у п'ятницю, 1 вересня, у Кремлі підтвердили, що президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінуться в Сочі в понеділок, 4 вересня.

Турецький президент спробує переконати свого російського колегу повернутися до угоди, яка була укладена за посередництва Туреччини та ООН та дозволяла Україні транспортувати зерно через контрольоване Росією Чорне море, не побоюючись потоплення кораблів.

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