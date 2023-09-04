Як зберегти зір дитини під час навчання: практичні поради

Падіння гостроти зору у дітей можна уповільнити.

Порушення зору у дітей відбувається найчастіше саме у шкільному віці.

Про це пише Better health.

Фактори, які впливають на порушення зору:

Генетика. Короткозорість або міопія передається генетично до 90 %. Крім того, спадковими можна вважати такі порушення зору, як далекозорість та астигматизм, глаукома та катаракта.

Використання гаджетів. Тривале перебування перед екраном може викликати цифрову напругу очей та сухість.

Погана ергономіка. Неправильна постава та положення голови під час читання чи роботи за комп'ютером можуть призвести до неправильного розташування очей щодо екрана або матеріалу, який дитина вивчає.

"Це може ускладнити процес фокусування очей на тексті або об'єктах та вимагати додаткової адаптації очних структур для забезпечення чіткого зображення", - йдеться у повідомленні.

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Відсутність зміни активності. Робота у напруженому стані може викликати втому м'язів очей, оскільки вони постійно перебувають в напруженому стані.

Неправильна корекція зору. Прикметно, що сонячне світло змінює молекулярну структуру склери та допомагає зберегти нормальну форму ока.

Відсутність регулярних перевірок та синдром сухого ока може також призвести до порушення розвитку зору.

Також на зір впливають травми та нездоровий спосіб життя.

Як запобігти

Організувати режим дня. Зокрема, налаштувати режим сну та гуляти на свіжому повітрі.

Контролювати використання гаджетів. Можна встановити ліміт, наприклад, не більше двох годин на день.

Облаштування робочого простору. У приміщенні важливо зберігати правильне освітлення, найкраще природне.

Перерви у навчанні. Для цього можна використовувати таймер.

Захищати очі. Коли дитина займається спортом, майструє вироби або зайнята будь-якою діяльністю, яка має потенційну небезпеку для очей, важливо носити спеціальні захисні окуляри.

Регулярне обстеження. Також не варто забувати про регулярно проходити обстеження очей, особливо перед першим класом.

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