Вчені виявили дивну планету, яка зменшилася в розмірах

Вчені виявили нову кам'янисту екзопланету, яка за розмірами нагадує Нептун. Вона має величезну масу, найвищу щільність, але у неї дуже тонка атмосфера. Але насправді такого не може бути і вчені не розуміють, яким чином ця планета зменшилася в розмірах.

Про це пише ScienceAlert.

Нова планета отримала назву TOI-332b і являє собою кам'янистий світ із тонкою атмосферою з водню і гелію. Екзопланета розташована так близько до своєї зірки, що робить повний оберт навколо неї всього майже за 19 земних годин.

За розмірами TOI-332b у 3,2 раза більша за Землю і більше схожа в цьому плані на Нептун, який у 3,8 раза більший за нашу планету. Вчені з'ясували, що маса TOI-332b у 57 разів більша за Землю, тоді як маса Нептуна лише в 17 разів більша за масу нашої планети.

Вчені вважають, що TOI-332b складається з величезного щільного залізного ядра, кам'янистої мантії і дуже тонкого шару атмосфери.

Також астрономи з'ясували, що нова екзопланета має щільність вищу, ніж у заліза — 9,6 грама на кубічний сантиметр. Це одна з найщільніших відомих планет, схожих на Нептун. Щільність останнього становить 1,6 грама на кубічний сантиметр. Для порівняння, щільність нашої планети — 5,5 грама на кубічний сантиметр.

Нагадаємо, вчені під час дослідження з'ясували, що на деяких планетах зоряної системи Trappist-1, розташованої за 40 світлових років від нас, все ж могла зберегтися вода. А отже тут можуть бути умови для появи і розвитку життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

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