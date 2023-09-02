ООН пропонує виконати деякі вимоги Росії заради “зернової угоди”- голова МЗС Туреччини

У Туреччині вважають, що пропозиція України про перевезення зерна з Одеського порту через Румунію має проблеми із безпекою для кораблів.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на спільній пресконференції з очільником зовнішньополітичного відомства держави-агресорки Сергієм Лавровим у Москві заявив, що ООН підготувала новий пакет пропозицій за участю Туреччини щодо відновлення “зернової угоди”, яку від 17 липня цього року відмовилася виконувати Росія.

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

У цьому пакеті пропозицій фактично міститься згода із деякими вимогами держави-агресорки. Зокрема йдеться про підключення європейської дочірньої компанії російського “Россельхозбанку” до системи SWIFT і звільнення заморожених активів російських компаній, які займаються виробництвом добрив у Європі.

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У турецькому інформагентстві наголосили, що пропозиція України про перевезення зерна з Одеського порту через Румунію має проблеми із безпекою для кораблів та може призвести до здорожчання вартості зерна.

“Лінія між Одесою та Румунією є одним із районів, де триває російсько-українська війна, Дунай також час від часу є ареною зіткнень і бомбардувань”, - йдеться у повідомленні, в якому не названо країну-агресора, яка здійснює обстріли та створює цю небезпеку.

Окрім того, в агентстві натякають, що, оскільки лінія Одеса-Румунія, на відміну від Чорноморської зернової ініціативи, передбачає використання не тільки морського шляху, але й шосе та залізниці, це призведе до збільшення транспортних витрат і, як наслідок, здорожчання вартості зерна.

Раніше Росія висунула сім вимог для розблокування "зернової угоди". Зокрема, йдеться про скасування санкцій проти російських банків, підключення до системи SWIFT, відновлення постачання запчастин тощо.

Після виходу держави-агресорки із "зернової угоди" Міноборони РФ заявило, що будь-яке судно, яке прямуватиме до українських портів, вважатиметься "потенційним перевізником вантажів військового призначення".

Нагадаємо, 4 вересня президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінуться в Сочі, щоб обговорити можливість продовження "зернової угоди".

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