Путін і Ердоган зустрінуться в Сочі: у Кремлі назвали дату

У п'ятницю, 1 вересня, у Кремлі підтвердили, що президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінуться в Сочі в понеділок, 4 вересня.

Про це повідомляє Sky News.

У Кремлі повідомили, що президенти двох країн зустрінуться наступного тижня в Сочі. Було вирішено, що Ердоган поїде до Росії на зустріч з Путіним. Обговорюватиметься питання зернового коридору з Чорного моря.

Турецький президент спробує переконати свого російського колегу повернутися до угоди, яка була укладена за посередництва Туреччини та ООН та дозволяла Україні транспортувати зерно через контрольоване Росією Чорне море, не побоюючись потоплення кораблів.

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Турецький та російський лідер повинні були зустрітися раніше - у серпні в Туреччині. Але Путін боїться покидати Росію, щоб його не заарештували за ордером, який видав Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

Зустріч у Сочі призначена за тиждень до засідання Генасамблеї ООН.

Російські пропагандисти з посиланням на коментар прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова повідомили, що зустріч Путіна та Ердогана відбудеться 4 вересня в середині дня.

Адміністрація Ердогана підтвердила плани турецького лідера відвідати Сочі. "Щодо точної дати ми зараз інформацію надати не можемо. Остаточне рішення ухвалює президент", - повідомили в адміністрації.

Це буде перша зустріч Путіна та Ердогана після виходу РФ із зернової угоди. Востаннє очільники двох держав зустрічалися 13 жовтня 2022 року в столиці Казахстану Астані під час регіонального саміту. Останній візит Ердогана до Росії відбувся 5 серпня 2022 року, тоді він також відвідав Сочі.

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков 17 липня зробив офіційну заяву щодо роботи "зернового кориду" – Росія вийшла із угоди.

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