Російські окупанти знову обстріляли Херсон: є загиблий

Так, 1 вересня близько 12:50 окупанти обстріляли місто Херсон. Попередньо, ворог бив із мінометів.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Що відомо

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Окупанти поцілили по приватному будинку, внаслідок чого постраждав чоловік. Він отримав травми, несумісні із життям.

Дані щодо травмованих уточнюються. На місці обстрілу працюють правоохоронці та документують наслідки чергового воєнного злочину, вчиненого представниками збройних сил РФ.

Нагадаємо, 28 серпня російські війська обстріляли житлові квартали та дитсадки на Херсонщині. Вони вбили одну людину та поранили ще чотирьох.

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