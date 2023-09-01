Де можна поїсти в "Буковелі": ресторани, кафе та бістро зі смачною кухнею

Почастуватися смачними стравами української, європейської та навіть азійської кухні можна як у дорогих ресторанах, так і в бюджетних бістро.

Поїсти в "Буковелі" можна майже в кожному готелі, адже там є ресторани з українською, європейською та азійською кухнями. Де можна смачно поїсти та скільки це коштує – читайте в огляді ТСН.ua.

Montblanc

Ресторан Montblanc розташований у готелі Redisson і є найпрестижнішим у "Буковелі". Це чудове місце для трапези й відпочинку протягом цілого року, адже в ресторані є камін і тераса з виглядом на гори.

Особливістю закладу є сніданки за принципом "шведського столу" (подаються від 7:00 до 11:00). Гості ресторану можуть спробувати різноманітні страви міжнародної кухні, приготовані з якісних місцевих продуктів. Зокрема, з європейської кухні можна скуштувати фарфале з лососем (вартість 250-135 грн). Щодо українських страв, то в закладі подають, наприклад, борщ із пампушками (вартість 40-75 грн), деруни, вареники тощо.

Ресторан Montblanc / Фото з відкритих джерел

"Краєвид"

У ресторані "Краєвид" можна відпочити та поїсти в затишному залі з каміном або ж на відкритій терасі з виглядом на природу. Інтер’єр закладу підкреслює місцевий колорит: оброблений деревом і прикрашений традиційними предметами інтер’єру.

Меню ресторану складається з українських страв. Середній рахунок у закладі – 25-50 дол.

Ресторан "Краєвид" / Фото з відкритих джерел

"Козачок"

Ресторан "Козачок" має цікаве оформлення з усіма атрибутами побуту заходу України: рушниками, гобеленами, вишитими картинами, глиняним посудом із характерним гуцульським орнаментом, національними костюмами, різним начинням.

Відповідно, в закладі можна посмакувати українською домашньою кухнею, як-от кров’янкою по 80 грн за 100 г.

На першому поверсі ресторану є три просторі зали, розраховані на 155 осіб, а на другому поверсі – лаунж-бар на 90 місць. Окрім того, є окрема колиба на 85 осіб.

Ресторан "Козачок" / Фото з відкритих джерел

Kurin

У ресторані Kurin можна скуштувати страви української та європейської кухні, найпопулярніші з яких – борщ (230 грн), вареники (210 грн), деруни, банош, бограч.

Інтер’єр ресторану виконаний із дерева та білих розписаних гарним українським орнаментом стін, як у хатинок-мазанок.

Ресторан "Курінь" / Фото з відкритих джерел

"Фільварок"

Корчма "Фільварок" об’єднує аж шість закладів, стилізованих під старовинне українське житло. В ресторанах подаються різноманітні страви української та закарпатської кухні. Зокрема, вареники там можна скуштувати за 219 грн, а деруни – за 255.

"Кайзер"

Паб-ресторан "Кайзер" розташований на березі гірської річки в самому центрі гірськолижного курорту. Оригінальний інтер’єр закладу відтворює атмосферу мисливського будиночка. Водночас у залі встановлена професійна караоке-система та можна замовити кальян.

В ресторанному меню акцент – на м’ясних стравах, приготованих на мангалі й рожні. Подаються страви європейської та української кухні.

Ресторан "Кайзер" / Фото з відкритих джерел

"Фомич"

Ресторан "Фомич" розташований у готелі. Заклад дуже популярний, тож бронювати столики треба заздалегідь. Інтер’єр закладу оформлений у теплих пастельних відтінках з легкими нотками червоного кольору, дерев’яним оздобленням на стінах і панорамними вікнами.

В меню ресторану – великий вибір традиційних українських і гуцульських страв, а також страв європейської кухні. Наприклад, порцію дерунів там можна скуштувати за 147 грн, солянку – за 169 грн, вареники – за 149 грн.

Ресторан "Фомич" / Фото з відкритих джерел

"Кнайпа"

"Кнайпа" – недороге кафе як для "Буковеля". Сучасний інтер'єр просторого приміщення закладу доповнюють елементи декору в гуцульському стилі. Гостям подають традиційні європейські та українські страви, приготовані за домашніми рецептами. В кафе є основний зал і тераса.

Кафе "Кнайпа" / Фото з відкритих джерел

"Фелічіта"

Піцерія "Фелічіта" – одна з найкращих у Буковелі. Відома своєю смачною, тонкою і хрусткою піцою, спеченою на дровах на відкритій кухні. В меню також є салати, десерти, пасти.

У складі закладу просторий зал і літній майданчик із плетеними меблями.

Піцерія "Фелічіта" / Фото з відкритих джерел

"Колиба"

У закладі "Колиба" можна відпочити та поїсти, споглядаючи мальовничий пейзаж з оглядового майданчика. Гостям пропонується широкий вибір гуцульських страв, соковите м'ясо й риба зі справжнього тандиру, великий асортимент елітого алкоголю.

Затишний зал ресторану розрахований на 80 посадкових місць, також є окремий зал на шість персон.

Ресторан "Колиба" / Фото з відкритих джерел

Ресторани й бари на "Буковелі" без національного колориту

У пабі "Кухель" можна випити смачного пива з м’ясними та рибними стравами, подивитися футбол.

"LuckyBull" М'ясо & Азія частує яскравими стравами з Кіото, Пекіна, Гонконга, Бангкока, Куала-Лумпур, Сінгапура, Джорджтауна та інших гастрономічних точок Азії. Ресторан працює лише взимку. Середній чек – 1 000 грн.

Ресторан ZanziBar розташований просто на території комплексу "Буковель". Ввечері там можна насолодитися романтикою, адже столики розміщені одразу біля невеликого озера, в якому плаває форель. Саме форель і є топовою стравою закладу, приготування якої можна побачити на власні очі. 100 грамів форелі коштує 27 грн. Середня порція – 300 г.

Бістро на "Буковелі"

Кафе-бістро "Арена" частує гостей ситними стравами за помірними цінами. В закладі можна насолодитися гарним краєвидом на гору Говерла.

Кафе Bugi.L – сучасний заклад зі здоровим швидким харчуванням. У кафе чудово поєднуються затишний інтер'єр, смачна кухня, принципи самообслуговування, демократичні ціни.

Кафе Bugi.L / Фото з відкритих джерел

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