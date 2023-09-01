Де можна поїсти в "Буковелі": ресторани, кафе та бістро зі смачною кухнею

Почастуватися смачними стравами української, європейської та навіть азійської кухні можна як у дорогих ресторанах, так і в бюджетних бістро.
Поїсти в "Буковелі" можна майже в кожному готелі, адже там є ресторани з українською, європейською та азійською кухнями. Де можна смачно поїсти та скільки це коштує – читайте в огляді ТСН.ua.
Montblanc
Ресторан Montblanc розташований у готелі Redisson і є найпрестижнішим у "Буковелі". Це чудове місце для трапези й відпочинку протягом цілого року, адже в ресторані є камін і тераса з виглядом на гори.
Особливістю закладу є сніданки за принципом "шведського столу" (подаються від 7:00 до 11:00). Гості ресторану можуть спробувати різноманітні страви міжнародної кухні, приготовані з якісних місцевих продуктів. Зокрема, з європейської кухні можна скуштувати фарфале з лососем (вартість 250-135 грн). Щодо українських страв, то в закладі подають, наприклад, борщ із пампушками (вартість 40-75 грн), деруни, вареники тощо.
"Краєвид"
У ресторані "Краєвид" можна відпочити та поїсти в затишному залі з каміном або ж на відкритій терасі з виглядом на природу. Інтер’єр закладу підкреслює місцевий колорит: оброблений деревом і прикрашений традиційними предметами інтер’єру.
Меню ресторану складається з українських страв. Середній рахунок у закладі – 25-50 дол.
"Козачок"
Ресторан "Козачок" має цікаве оформлення з усіма атрибутами побуту заходу України: рушниками, гобеленами, вишитими картинами, глиняним посудом із характерним гуцульським орнаментом, національними костюмами, різним начинням.
Відповідно, в закладі можна посмакувати українською домашньою кухнею, як-от кров’янкою по 80 грн за 100 г.
На першому поверсі ресторану є три просторі зали, розраховані на 155 осіб, а на другому поверсі – лаунж-бар на 90 місць. Окрім того, є окрема колиба на 85 осіб.
Kurin
У ресторані Kurin можна скуштувати страви української та європейської кухні, найпопулярніші з яких – борщ (230 грн), вареники (210 грн), деруни, банош, бограч.
Інтер’єр ресторану виконаний із дерева та білих розписаних гарним українським орнаментом стін, як у хатинок-мазанок.
"Фільварок"
Корчма "Фільварок" об’єднує аж шість закладів, стилізованих під старовинне українське житло. В ресторанах подаються різноманітні страви української та закарпатської кухні. Зокрема, вареники там можна скуштувати за 219 грн, а деруни – за 255.
"Кайзер"
Паб-ресторан "Кайзер" розташований на березі гірської річки в самому центрі гірськолижного курорту. Оригінальний інтер’єр закладу відтворює атмосферу мисливського будиночка. Водночас у залі встановлена професійна караоке-система та можна замовити кальян.
В ресторанному меню акцент – на м’ясних стравах, приготованих на мангалі й рожні. Подаються страви європейської та української кухні.
"Фомич"
Ресторан "Фомич" розташований у готелі. Заклад дуже популярний, тож бронювати столики треба заздалегідь. Інтер’єр закладу оформлений у теплих пастельних відтінках з легкими нотками червоного кольору, дерев’яним оздобленням на стінах і панорамними вікнами.
В меню ресторану – великий вибір традиційних українських і гуцульських страв, а також страв європейської кухні. Наприклад, порцію дерунів там можна скуштувати за 147 грн, солянку – за 169 грн, вареники – за 149 грн.
"Кнайпа"
"Кнайпа" – недороге кафе як для "Буковеля". Сучасний інтер'єр просторого приміщення закладу доповнюють елементи декору в гуцульському стилі. Гостям подають традиційні європейські та українські страви, приготовані за домашніми рецептами. В кафе є основний зал і тераса.
"Фелічіта"
Піцерія "Фелічіта" – одна з найкращих у Буковелі. Відома своєю смачною, тонкою і хрусткою піцою, спеченою на дровах на відкритій кухні. В меню також є салати, десерти, пасти.
У складі закладу просторий зал і літній майданчик із плетеними меблями.
"Колиба"
У закладі "Колиба" можна відпочити та поїсти, споглядаючи мальовничий пейзаж з оглядового майданчика. Гостям пропонується широкий вибір гуцульських страв, соковите м'ясо й риба зі справжнього тандиру, великий асортимент елітого алкоголю.
Затишний зал ресторану розрахований на 80 посадкових місць, також є окремий зал на шість персон.
Ресторани й бари на "Буковелі" без національного колориту
У пабі "Кухель" можна випити смачного пива з м’ясними та рибними стравами, подивитися футбол.
"LuckyBull" М'ясо & Азія частує яскравими стравами з Кіото, Пекіна, Гонконга, Бангкока, Куала-Лумпур, Сінгапура, Джорджтауна та інших гастрономічних точок Азії. Ресторан працює лише взимку. Середній чек – 1 000 грн.
Ресторан ZanziBar розташований просто на території комплексу "Буковель". Ввечері там можна насолодитися романтикою, адже столики розміщені одразу біля невеликого озера, в якому плаває форель. Саме форель і є топовою стравою закладу, приготування якої можна побачити на власні очі. 100 грамів форелі коштує 27 грн. Середня порція – 300 г.
Бістро на "Буковелі"
Кафе-бістро "Арена" частує гостей ситними стравами за помірними цінами. В закладі можна насолодитися гарним краєвидом на гору Говерла.
Кафе Bugi.L – сучасний заклад зі здоровим швидким харчуванням. У кафе чудово поєднуються затишний інтер'єр, смачна кухня, принципи самообслуговування, демократичні ціни.
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