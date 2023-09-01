Путин и Эрдоган встретятся в Сочи: в Кремле назвали дату

В пятницу, 1 сентября, в Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи в понедельник, 4 сентября.

Об этом сообщает Sky News.

В Кремле сообщили, что президенты двух стран встретятся на следующей неделе в Сочи. Было решено, что Эрдоган отправится в Россию на встречу с Путиным. Будет обсуждаться вопрос зернового коридора по Черному морю.

Турецкий президент попытается убедить своего российского коллегу вернуться к соглашению, заключенному при посредничестве Турции и ООН и позволяющему Украине транспортировать зерно через контролируемое Россией Черное море, не опасаясь потопления кораблей.

Также читайте Передумал лететь в Турцию?: встреча Путина и Эрдогана пока откладывается

Турецкий и российский лидер должны были встретиться раньше – в августе в Турции. Но Путин боится покидать Россию, чтобы его не арестовали по ордеру, выданному Международным уголовным судом в Гааге.

Встреча в Сочи назначена за неделю до заседания Генассамблеи ООН.

Российские пропагандисты со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщили, что встреча Путина и Эрдогана состоится 4 сентября в середине дня.

Администрация Эрдогана подтвердила планы турецкого лидера посетить Сочи. "По точной дате мы сейчас информацию предоставить не можем. Окончательное решение принимает президент", — сообщили в администрации.

Это будет первая встреча Путина и Эрдогана после выхода РФ из зернового соглашения. В последний раз главы двух государств встречались 13 октября 2022 года в столице Казахстана Астане во время регионального саммита. Последний визит Эрдогана в Россию состоялся 5 августа 2022 года, тогда он также посетил Сочи.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков 17 июля сделал официальное заявление о работе "зернового коррида" – Россия вышла из соглашения.

Читайте также: