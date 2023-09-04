"Понты РФ могут завершиться": Подоляк о встрече Эрдогана с Путиным в Сочи

Турция играет в свою игру, как и любая другая страна. Поэтому на встрече президента Реджепа Эрдогана с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Сочи будут обсуждаться интересы Турецкой Республики.

Такое мнение высказал в эфире телеканала FREEDOM советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

“Мне очень нравятся люди, считающие, что психически измененных людей можно вернуть в рациональное мышление. Это всегда приводит лишь к более глубоким роковым негативным последствиям. Но на самом деле на встрече будет идти не столько о зерновом соглашении, сколько будут обсуждаться интересы Турции”, — говорит Подоляк.

“Здесь Эрдоган молодец и совершенно правильно действует. Он будет пользоваться слабостью России, чтобы получить какие-либо дополнительные экономические дивиденды для Турецкой Республики. Несомненно, он их получит – это и транзитивные, и энергетические, и атомные, нуклеарные, финансовые, туристические и т.п. Турция играет в свою игру, как и любая другая страна. Безусловно, Эрдоган получит для себя максимум позитива», — прокомментировал советник главы Офиса президента.

По его словам, зерновое соглашение — это несколько иная составляющая: «Безусловно, Россия может в нее вернуться. Но для этого все остальные должны унизительно опуститься на колени, наклонить голову и попросить, чтобы их продолжали унижать, я имею в виду ООН, другие гаранты этого соглашения. Почему? Потому что Россия настаивает, что нужно отменить часть санкций, возобновить импорт сельхозтехники, а значит, техника в том или ином виде может использоваться для производства техники военного характера”.

Также, отметил Подоляк, Россия хочет получить доступ к системе SWIFT для того, чтобы можно было интегрировать туда какие-то свои банки и таким образом спокойно гонять туда-сюда деньги.

Россия стремится получить безлимитную возможность продавать на внешнем рынке химические удобрения, в том числе используя аммиакопровод в Украине и т.д. То есть, Россия при этом хочет еще максимально унизить Украину, показать, что она продолжает тотально доминировать в акватории Черного моря, она хочет унизить суверенитет Турции, Болгарии, любой другой страны НАТО как корпоративного органа», — рассказал советник главы Офиса президента.

Он также добавил, что Россия хочет показать, что ООН как не существовало, так не существует и вряд ли когда-нибудь будет существовать: «Если человечество хочет утонуть в войнах, то, наверное, нужно продолжать финансировать ООН. Но если глобальное сообщество действительно хочет выглядеть не ничтожно, мы не можем это остановить и заставить людей себя уважать, беречь свою репутацию и понимать, что Россия сегодня находится в состоянии чрезвычайной слабости и ее можно легко добавлять».

Подоляк считает, что Турция должна скрупулезно настаивать на выполнении соглашения: "Скажите, что если хотя бы одна ракета будет лететь в зерновой балкер, будет сбита и ракета, и разрушенное судно, из которого "Калибр" полетит и т.д.".

"На этом все понты РФ завершатся", — резюмировал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть видео: Эрдоган едет к Путину в Сочи — оценка от Подоляка

Напомним, в пятницу, 1 сентября, в Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи в понедельник, 4 сентября.

Турецкий президент попытается убедить своего российского коллегу вернуться к соглашению, заключенному при посредничестве Турции и ООН и позволяющему Украине транспортировать зерно через контролируемое Россией Черное море, не опасаясь потопления кораблей.

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