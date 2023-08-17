Турция "предупредила" Россию после нападения на корабль в Черном море

В течение нескольких дней после инцидента Анкара не комментировала его.

Власти Турции предупредили Москву, чтобы они избегали дальнейшей эскалации после инцидента с турецким грузовым судном Şükrü Okan, на котором 13 августа с целью осмотра высадились российские военные.

Заявление прессслужбы турецкого президента, объявленное в четверг, 17 августа, цитирует Daily Sabah.

"После [российского] вмешательства наши собеседники в Российской Федерации были должным образом предупреждены, чтобы избегать подобных попыток, способствующих эскалации напряженности в Черном море", — говорится в сообщении.

Также читайте Как российские корабли угрожают гражданским судам в Черном море: аудиоперехват

В заявлении отвергли критику за отсутствие предварительных публичных комментариев, заявив, что технически на инцидент должно отреагировать островное государство Палау, под флагом которого следовало судно.

"Даже если владелец судна Şükrü Okan является турецким, это судно не под флагом Турции. В международном праве "государство флага" важнее названия судна или личность его владельца", — говорится в заявлении.

В течение нескольких дней после инцидента Анкара не комментировала его.

Как сообщалось ранее, патрульный корабль Черноморского флота РФ "Василий Быков" 13 августа открыл предупредительный огонь в сторону сухогруза, направлявшегося в украинский порт Измаил. После этого на гражданское судно с вертолета ВМФ РФ высадились вооруженные российские солдаты.

Впоследствии были обнародованы кадры досмотра российскими военными сухогруза. На записи члены экипажа судна стоят на коленях и с руками за головой. На вопрос, почему капитан не остановил сухогруз, он ответил, что "плохо понял".

Напомним, попытка России заблокировать возможность Украины экспортировать свою продукцию по Черному морю провалилась. Гражданское грузовое судно Joseph Schulte под флагом Гонконга, плывущее из Украины, достигло турецких вод в четверг, 17 августа.

Читайте также: