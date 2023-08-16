Днепр-1 – Славия: онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы

Смотрите в прямом эфире ответный поединок 3-го раунда отбора Лиги Европы между днепрянами и чешским клубом.
В четверг, 17 августа, "Днепр-1" сыграет с пражской "Славией" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2023/24.
Из-за полномасштабного военного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашний для днепрян поединок состоится в словацком городе Кошице. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.
В первом матче "Днепр-1" в Праге разгромно проиграл "Славии" со счетом 3:0.
Победитель этого противостояния в раунде плей-офф отбора Лиги Европы померяется силами с еще одним украинским клубом – луганской "Зарей".
Проигравший в дуэли "Славия" – "Днепр-1", в плей-офф квалификации Лиги конференций сразится за выход в групповой этап с победителем пары "Лех" (Польша) – "Спартак" Трнава (Словакия). Первый матч польский клуб дома выиграл со счетом 2:1.
Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Днепр-1" – "Славия" из Youtube-канала FootballHub.
Игру также можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ и телеканале УНИАН.
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