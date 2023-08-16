Днепр-1 – Славия: онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы

Смотрите в прямом эфире ответный поединок 3-го раунда отбора Лиги Европы между днепрянами и чешским клубом.

В четверг, 17 августа, "Днепр-1" сыграет с пражской "Славией" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2023/24.

Из-за полномасштабного военного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашний для днепрян поединок состоится в словацком городе Кошице. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

В первом матче "Днепр-1" в Праге разгромно проиграл "Славии" со счетом 3:0 .

Победитель этого противостояния в раунде плей-офф отбора Лиги Европы померяется силами с еще одним украинским клубом – луганской "Зарей".

Проигравший в дуэли "Славия" – "Днепр-1", в плей-офф квалификации Лиги конференций сразится за выход в групповой этап с победителем пары "Лех" (Польша) – "Спартак" Трнава (Словакия). Первый матч польский клуб дома выиграл со счетом 2:1.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Днепр-1" – "Славия" из Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ и телеканале УНИАН.

Читайте также:

Днепр-1 – Славия: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги Европы

Обидчик "Днепра-1" выбил "Марсель": результаты матчей 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Динамо – Арис: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги конференций