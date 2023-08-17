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Следует уничтожать ракетные корабли России: ветеран ВМС предупредил об угрозе от них

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Следует уничтожать ракетные корабли России: ветеран ВМС предупредил об угрозе от них

Корабль РФ с крылатыми ракетами / Фото: Минобороны России

Кораблей у россиян достаточно много, вместе с Каспийским флотом они могут сконцентрировать в залпе практически 100 ракет.

В начале августа Украина атаковала российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG. Это важное достижение в ослаблении вражеского флота, однако теперь нужно сконцентрироваться именно на ракетоносителях.

Заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах и военный эксперт Андрей Рыженко рассказал в комментарии "24 Канала", насколько угрожающие ракетные корабли российских оккупантов.

"Противодействие российскому флоту – это лишение его боевых единиц. Но я думаю, что нужно сфокусировать внимание на уничтожении ракетных кораблей, откуда по нам стреляют", – подчеркнул Рыженко.

Приближается осень, и россияне будут снова бить по объектам энергетической инфраструктуры. Поэтому нужно играть на опережение – атаковать их ракетные корабли.

Украина уничтожила только один ракетный корабль России – крейсер "Москва". Весной прошлого года его ко дну отправила украинская ракета "Нептун".

Сколько ракетоносителей имеет враг

"Кораблей у россиян достаточно много. Вместе с Каспийским флотом они могут сконцентрировать в залпе практически 100 ракет", – отметил Рыженко.

Однако оккупанты не производят такое количество ракет – всего около 30 в месяц.

Напомним, СБУ показала эксклюзивные кадры, как в июле они использовали экспериментальный морской беспилотник "Морской малыш" для атаки на Крымский мост.

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Дата публикации
Просмотры
451
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