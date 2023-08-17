"Пока мы собирали на турникеты": в Одессе более 100 млн грн хотят направить на ремонт райсуда

В Одессе чиновники во время полномасштабной войны хотят выделить более 100 млн. грн. на ремонт здания Киевского районного суда города.

Об этом 17 августа сообщил депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

Заказчиком тендера выступает управление капитального строительства Одесского городского совета.

По словам Обухова, тендер на ремонт здания суда на 106 млн грн до сих пор не отменен, тогда как вчера уже истек срок подачи предложений.

"Отремонтировать суд захотела только одна фирма. Однако договор на выполнение работ еще не подписан. Сегодня состоялось внеочередное заседание исполкома, не рассматривалось только одно решение – о компенсациях одесситам, пострадавшим от обстрелов. К сожалению, мэр Труханов на исполком не пришел. Было бы интересно услышать его аргументы за такое решение", – говорит депутат.

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Он продолжает, что сегодня в бюджете нет суммы в 106 млн. грн., которая выделена на этот ремонт. Несмотря на это, ранее депутаты голосовали только за выделение 12 млн. грн.

"Фактически это шулерство от управления капитального строительства. Не советую победителю тендера приступать к работе на объекте, потому что за них городской совет не заплатит", — говорит Обухов.

Председатель бюджетной комиссии горсовета Алексей Потапский подчеркнул, что на следующем заседании комиссии предложит полностью исключить из бюджета "этую строчку".

Реакция волонтеров

Известная волонтерка Екатерина Ножевникова выразила свое возмущение по поводу, по ее словам, неуместного использования бюджетных средств.

"Пока мы собирали на турникеты оказалось, что сроки подачи заявок на тендер по ремонту здания суда по ул. Варненская в нашем прекрасном городе Одесса не был отменен, сроки истекли и теперь будет определен победитель и ремонта быть", — выражает свое возмущение волонтер.

Она вспомнила, что накануне руководитель Минцифры объявлял сбор на 235 млн грн на дроны, но люди считают, что деньги должны быть из бюджета.

Три недели назад ГУР Буданов объявил также сбор на 125 млн на морские дроны. И также реакция общества была неоднозначной. Люди бузили, но все равно средства сдавали, потому что понимали, что у войска нет времени ждать. А параллельно этим процессам, в Одессе, собрались ремонтировать суд именно на такую сумму, как требовалась главе разведки", — акцентирует волонтер.

Скандальная трата средств во время войны

Все началось с того, что в Киеве чиновники одного из учебных заведений для укрытия закупили электрические овощерезки за 130 тысяч гривен, а также электрическую сковороду, которая стоит 720 тысяч гривен.

Уже 19 июня киевлян удивил скандальный тендер на закупку песка для семи городских пляжей на 6,5 млн. грн.

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект №9437 о выделении дополнительных 573,9 млн грн в завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида.

На площадке публичных закупок ProZorro недавно был замечен еще один скандальный тендер. Государственное предприятие "Леса Украины" во время войны заключило договор на услуги по пиару на сумму более 5 млн гривен.

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