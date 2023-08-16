Атака по Крымскому мосту: СБУ впервые применила дрон "Морской младенец" (видео)

СБУ впервые откровенно взяла на себя ответственность за операцию.

Служба безопасности передала CNN эксклюзивные кадры, на которых показан момент в июле, когда они использовали экспериментальный морской беспилотник "Морской младенец" для атаки на Крымский мост.

Об этом идет речь на сайте информационного агентства.

Также читайте Группа дронов следует в Харьков: ПС предупреждают об опасности

В СБУ предупредили оккупационную "власть", что подобные нападения будут продолжаться.

Как пишет издание, СБУ впервые открыто взяла на себя ответственность за сделку. Также украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за первую атаку на мост 8 октября.

"Атака 17 июля привела к повреждению дорожных полос моста и, по словам российских чиновников, погибли два мирных жителя. Это была вторая атака на мост, и она показала, как трудно защитить единую независимую российскую связь с полуостровом", — отмечают американские журналисты.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что используемый дрон под названием Sea Baby ("Морской малыш") является результатом месяцев разработки, которая началась сразу после вторжения. По его словам, атака на мост была совместной операцией по ВМС Украины, которую он возглавлял вместе с адмиралом ВМФ Алексеем Неижпапой.

" Надводные беспилотники — это уникальное изобретение СБ. Ни одна частная компания не задействована. С помощью этих беспилотников недавно мы произвели успешное поражение Крымского моста, большого десантного корабля "Оленгорский Горняк" и танкера SIG", — сказал он.

На видео виден экран пилота за несколько минут до того, как Sea Baby доставил в одну из бетонных опор моста до 850 килограммов взрывчатки. Источники в службе также предоставили CNN два видео с камер видеонаблюдения, на которых показан момент столкновения одного дрона с дорожной частью моста, а затем еще один взрыв дрона, попавшего в железнодорожную секцию примерно через пять минут с противоположного направления.

A BEAUTIFUL BABY



“The SBU использовали новый experimental sea drone 'Sea Baby' для борьбы с Кримским мостом в Июле 2023.”



– CNN. pic.twitter.com/yZBLtAjSpj — Jason Jay Smart (@officejjsmart) August 16, 2023

"На завершающем этапе подготовки мы даже не могли думать о сне или еде. Мы были полностью сосредоточены на операции. Последние дни были довольно нервными. Когда произошел взрыв, мы очень обрадовались и начали друг друга приветствовать. Это был очень эмоциональный момент для всех нас и наша победа, которая обязательно скоро будет", — вспоминает Малыш.

Он отметил, что западные партнеры Украины проявили интерес к их деятельности и желанию перенять их опыт.

Как сообщалось ранее, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк объяснила ситуацию на юге и в Крыму.

Читайте также: