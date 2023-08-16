Ночная атака дронами: какие были цели РФ и сколько беспилотников сбили

В ночь на среду, 16 августа, российские оккупационные войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками типа "Shahed-136/131". Украинская ПВО уничтожила 13 вражеских дронов.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 13 враждебных БПЛА в пределах Одесской и Николаевской областей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты запускали Shahed в несколько волн с юго-восточного направления — из российского города Приморско-Ахтарск и мыса Чауда в аннексированном Крыму.

Ночная атака дронов

После полуночи в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждали, что югу Украины угрожают вражеские беспилотники.

Впоследствии военные сообщили, что группа "Shahed" двигается над акваторией Черного моря в направлении юга Одесщины. Жителей области просили находиться в укрытиях.

Во время тревоги в регионе раздались мощные взрывы. В ОВА проинформировали, что в Одесской области работает ПВО, ведь регион атакуют вражеские беспилотники.

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