Курс валют на 16 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро и злотый упали в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 16 августа. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. Евро в сутки упал в цене на 4 коп. Злотый снизился на 12 коп.

Об этом сообщает НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,96 грн (-4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,90 грн (-12 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 36,80 грн. Покупают за 37,80 грн. За евро в обменниках предлагается 41,00 грн. Продают по 41,70 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,95 – 37,55 грн

"Ощадбанк" – 36,95 – 37,85 грн

"Укрэксимбанк" – 37,10 – 37,90 грн

"Райффайзен Банк" – 37,00 – 37,90 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,40 – 41,40 грн

"Сбербанк" — 40,75 — 41,75 грн

"Укрэксимбанк" – 40,90 – 41,90 грн

"Райффайзен Банк" – 40,80 – 42,10 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,98 – 9,23 грн

"Сбербанк" — 8,70 — 9,30 грн

"Укрэксимбанк" – 8,95 – 9,40 грн

"Райффайзен Банк" – 8,40 – 9,40 грн

Напомним, в НБУ ответили, когда в Украине отменят фиксированный курс доллара. Нацбанк перейдет к более гибкому курсу, когда будут сформированы надлежащие предпосылки.

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