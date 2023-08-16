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Курс валют на 16 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют на 16 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курсы валют. Фото: pixabay.

Евро и злотый упали в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 16 августа. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. Евро в сутки упал в цене на 4 коп. Злотый снизился на 12 коп.

Об этом сообщает НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 39,96 грн (-4 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,90 грн (-12 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 36,80 грн. Покупают за 37,80 грн. За евро в обменниках предлагается 41,00 грн. Продают по 41,70 грн.

Курс доллара в банках:

  • "ПриватБанк" – 36,95 – 37,55 грн
  • "Ощадбанк" – 36,95 – 37,85 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,10 – 37,90 грн
  • "Райффайзен Банк" – 37,00 – 37,90 грн

Курс евро в банках:

  • "ПриватБанк" – 40,40 – 41,40 грн
  • "Сбербанк" — 40,75 — 41,75 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,90 – 41,90 грн
  • "Райффайзен Банк" – 40,80 – 42,10 грн

Курс злотого в банках:

  • "ПриватБанк" – 8,98 – 9,23 грн
  • "Сбербанк" — 8,70 — 9,30 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,95 – 9,40 грн
  • "Райффайзен Банк" – 8,40 – 9,40 грн

Напомним, в НБУ ответили, когда в Украине отменят фиксированный курс доллара. Нацбанк перейдет к более гибкому курсу, когда будут сформированы надлежащие предпосылки.

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Дата публикации
Просмотры
183
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