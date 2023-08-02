Эксперт рассказала, каким будет курс доллара в Украине в начале августа

В Украине с 1 августа начнет постепенно снижаться курс доллара. Наличный курс продаж до конца этой недели будет находиться в пределах 37,1 — 37,6 грн.

Такой прогноз делает банкирша Анна Золотько, сообщает 24 канал.

"Наличный курс продажи доллара на этой неделе будет находиться в пределах коридора 37,1 – 37,6 гривны за доллар", – прогнозирует Анна Золотько.

По мнению эксперта, на этой неделе валютный рынок ожидает коррекция. По словам Золотько, наличный курс доллара будет постепенно снижаться, приближаясь к отметкам в средине месяца. Учитывая достаточно динамичный рост на прошлой неделе, этот процесс может быть несколько более продолжительным.

Банкирша также акцентирует внимание на том, что банки только начали пересматривать ставки по депозитам в гривне после изменения учетной ставки. Поэтому нужно время, чтобы оценить реальное влияние этого процесса.

Как сообщалось, цены на бензин и дизтопливо в Украине растут. Соответственно это вызовет и удорожание продуктов и различных товаров, ведь все цены привязаны к логистике. Банкир Сергей Фурса рассказал, что будет с курсом гривны. Так, по его словам, сейчас нет никаких предпосылок, чтобы доллар вырос до конца года.

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