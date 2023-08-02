Не стоит всем угождать: как воспринимать критику, а кого можно отправить в «черный список»

Никому не нравится, когда критикуют результаты его работы, стиль одежды или фото в соцсети. Если откровенно, мы все достаточно болезненно воспринимаем замечания на свой счет. Так ведь хочется, чтобы на работе нас только хвалили, а близкие и друзья видели у нас лишь самые лучшие черты. Но это утопия, с которой следует разобраться: к чему нужно прислушаться, а что лучше проигнорировать и не воспринимать близко к сердцу.

Две крайности – как не нужно реагировать на замечания

Первая крайность, когда человек новичок в чем-либо и все воспринимает очень болезненно. К примеру, вы устроились на новую работу, и вам что-то рекомендуют, подсказывают, корректируют ваши действия. И все, вы буквально от каждого замечания теряете сознание или желание прийти на эту работу завтра. Поэтому очень часто на второй день новый сотрудник может просто не выйти, потому что он не уверен, что справится со своими обязанностями. А еще комментарии в соцсетях о том, что у вас пост не так написан или фото слишком отфильтровано. В сети всегда очень много «профессиональных» советников или критиков.

Поэтому не стоит воспринимать близко к сердцу все замечания, это вредно для самореализации и чувства собственного достоинства. Ведь в состоянии демотивации уже ничего не хочется, теряется интерес к одержанию новых побед и навыков и жажда жизни. Поскольку мы живем среди других людей, то всегда найдутся те, кому что-то всегда не так или плохая погода, или в соцсетях все не такие. Но обычно, это субъективные мнения, и к нам никоим образом не относятся. А вы, например, мечтали стать блоггером и после первого же негативного комментария забросили это занятие, так и не осуществив свою заветную мечту.

Вторая крайность – никого не слушать, считать, что все навыки и победы получены, поэтому ни советы, ни конструктивная критика не воспринимается. Здесь работает так называемая «зона комфорта», из которой не хочется выходить, потому что и так все в порядке. Зачем что-либо менять? Но когда ваш начальник говорит, что нужно улучшить свои результаты, что ваши методы уже устарели, а вы никак не воспринимаете его слова, то можно эту работу потерять. Поэтому к полезным советам все же нужно прислушиваться, перенимать новый опыт, чтобы улучшить свои умения, и затем получить приятный результат в виде премии или повышения.

Если вас критикуют: как реагировать

Как всегда, правда где-нибудь посредине. Есть случаи, когда прислушиваться нужно, а есть люди, которых следует проигнорировать, поскольку угодить всем не удастся.

Слушайте советы тех людей, которые важны для вас, чье мнение ценно: близкие, друзья, начальство, успешные коллеги, учителя и т.д. Если вам написали в комментариях, что ваш пост плохо воспринимается, прежде чем отправлять подписчика в «черный список», проверьте текст на ком-то из друзей, вам обязательно укажут на ваши ошибки.

Если вам советуют что-то сделать, что вам не присуще или не нравится, то следует подумать, стоит ли прислушиваться к совету. Поскольку принуждая себя к чему-то, вы превращаете свою жизнь в рутину и кучу обязанностей.

Благодарите за все советы и замечания, даже если они вам не нравятся. Поскольку человек потратил свое время, чтобы уделить вам внимание. А еще, может быть, завтра вы подумаете и примете решение прислушаться к совету.

Если вы критикуете: как правильно делать замечания

Каждому из нас тоже приходится выступать в роли критика. Поэтому нужно научиться давать советы так, чтобы человек хотел прислушиваться к вашим словам, а не бежал сломя голову, как только увидит вас поблизости.

Давайте советы, которые могут помочь. Вас должны воспринимать как старшего товарища. Если вы в чем-либо лучше разбираетесь, тогда учите, а не самоутверждайтесь за счет других. Человек, которому вы даете совет, будет ощущать с вашей стороны поддержку, а не давление или пренебрежительное отношение.

Вас должны воспринимать как старшего товарища. Если вы в чем-либо лучше разбираетесь, тогда учите, а не самоутверждайтесь за счет других. Человек, которому вы даете совет, будет ощущать с вашей стороны поддержку, а не давление или пренебрежительное отношение. Не критикуйте человека. Нельзя переходить на личности, нужно критиковать некачественно проделанную работу, плохие поступки, а не человека или его личные качества. Следует акцентировать внимание исключительно на том, что плохо. Но сначала нужно похвалить. Например, ребенок принес из школы плохую оценку, не следует на него бросаться с криками. Сначала похвалите за хорошие оценки, умения и личные качества, а затем обсудите ситуацию, мотивируя ребенка улучшить обучение.

Нельзя переходить на личности, нужно критиковать некачественно проделанную работу, плохие поступки, а не человека или его личные качества. Следует акцентировать внимание исключительно на том, что плохо. Но сначала нужно похвалить. Например, ребенок принес из школы плохую оценку, не следует на него бросаться с криками. Сначала похвалите за хорошие оценки, умения и личные качества, а затем обсудите ситуацию, мотивируя ребенка улучшить обучение. Критиковать нужно наедине, а хвалить при всех. Ничто так не убивает желания что-либо делать, как публичные замечания. Поэтому критиковать следует исключительно во время личного разговора, указывая на конкретные проблемы. Но это следует делать осторожно, чтобы не испортить отношения с близкими или коллегами. Нужно быть открытыми и дружелюбными, чтобы к вам хотели прислушаться.

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