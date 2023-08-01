Подорожание горючего приведет к росту цен: что будет с курсом гривны

Финансист предупреждает, что когда война закончится, конечно курс гривны придется "отпустить".

Цена на бензин и дизтопливо в Украине растут. Соответственно это вызовет и удорожание продуктов и различных товаров, ведь все цены привязаны к логистике.

Что последует после этого с гривной и долларом, рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире общенационального телемарафона.

Он заверил, что сейчас нет никаких предпосылок, чтобы доллар вырос к концу года.

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"У нас сейчас курс фиксирован. Это оправдано, потому что во время войны, если бы вы этого не делали, то мы бы ловили курс гривны где угодно. Сейчас Нацбанк каждый месяц продает по 2 миллиарда долларов собственных резервов для того, чтобы компенсировать эту разницу. Только благодаря тому, что мы каждый месяц где-то там под 4 миллиарда получаем денег от западных партнеров, мы можем держать эту ситуацию", — говорит эксперт.

Однако финансист предупреждает, что когда война закончится, конечно курс гривны придется "отпустить".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Караул! Доллар, бензин и продукты дорожают! Причины и прогнозы Сергей Фурса

Ранее сообщалось, подскочит ли курс доллара в Украине после того, как РФ вышла из "зернового соглашения".

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