Лунный календарь для консервации овощей в июле-августе 2023: готовимся к зиме

Приблизительно от середины лета и до середины осени происходит уборка урожая. Овощи и фрукты начинают заготавливать на зиму. Предлагаем вам ознакомиться с лунным календарем на июль-август 2023, который поможет консервировать продукты в благоприятные для этого дни.

Июль-август 2023: когда лучше делать заготовки на зиму по лунному календарю

Чтобы ваша работа не была бесполезной и маринованные, соленые и другие консервированные овощи не испортились, нужно заниматься ими в благоприятные для этого дни. Итак, когда по лунному календарю можно солить или мариновать огурцы, помидоры и другие продукты? Благоприятными днями 2023 считаются:

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июля;

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 августа.

Следует также обратить внимание, что 14 августа делать заготовки можно после полудня, поскольку до этого месяц находится под созвездием Рака, плохо влияющего на консервирование.

Менее благоприятными, но все же подходящими днями для консервирования и соления являются:

1, 2, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля;

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 августа.

В эти дни месяц находится под благоприятными для маринования, засаливания знаками Зодиака, но он растет. Из-за этого соления получатся не такими сочными и хрустящими как за нисходящий месяц.

Когда делать заготовки на зиму в июле-августе 2023 года не стоит

Не рекомендуется солить и мариновать огурцы, помидоры и другие овощи в неблагоприятные для этого дни:

7, 8, 16, 17, 21, 22 июля;

3, 4, 12, 13,17, 18, 19, 30, 31 августа.

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