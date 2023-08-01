Курс валют на 1 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

В первый день августа евро и злотый выросли в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 1 августа. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. Евро прибавил 7 коп. Злотый вырос на 3 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,32 грн (+5 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,13 грн (+3 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,10 грн. Покупают за 37,50 грн. За евро в обменниках предлагается 40,70 грн. Продают по 41,70 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,72 – 37,32 грн

"Ощадбанк" – 36,80 – 37,80 грн

"Укрэксимбанк" – 36,70 – 37,80 грн

"Райффайзен Банк" – 36,80 – 37,70 грн

ПУМБ – 37,25 – 38,00 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,70 – 41,70 грн

"Сбербанк" — 40,90 — 41,90 грн

"Райффайзен Банк" – 40,80 – 42,10 грн

ПУМБ – 41,25 – 42,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,90 – 9,20 грн

"Сбербанк" — 9,35 — 9,35 грн

"Райффайзен Банк" – 8,40 – 9,40 грн

ПУМБ – 9,10 – 9,55 грн

Как сообщалось, в Украине изменяют порядок выплат для переселенцев. С 1 августа 2023 года в Украине заработают новации. В рамках изменений финансовая помощь ВПЛ будет назначаться на полгода.

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