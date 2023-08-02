Курс валют на 2 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Во второй день августа и евро, и злотый упали в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 2 августа. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. Евро потерял 19 коп. Злотый снизился на 9 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,13 грн (-19 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,06 грн (-9 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,00 грн. Покупают за 37,70 грн. За евро в обменниках предлагается 41,00 грн. Продают по 41,70 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,67 – 37,27 грн

"Ощадбанк" – 36,75 – 37,75 грн

"Укрэксимбанк" – 36,85 – 37,65 грн

"Райффайзен Банк" – 36,80 – 37,70 грн

ПУМБ – 37,00 – 37,75 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,55 – 41,55 грн

"Сбербанк" — 40,90 — 41,90 грн

"Укрэксимбанк" – 41,10 – 42,10 грн

"Райффайзен Банк" – 40,80 – 42,10 грн

ПУМБ – 40,75 – 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,95 – 9,25 грн

"Сбербанк" — 9,30 — 9,30 грн

"Райффайзен Банк" – 8,40 – 9,40 грн

ПУМБ – 9,05 – 9,50 грн

Напомним, даже в условиях полномасштабной войны государство продолжает своевременно выплачивать пенсионерам средства и даже индексировать размер начислений. Читайте в материале ТСН.ua: кто получит повышенные выплаты летом, кого могут лишить начислений

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