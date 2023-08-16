Украина повредила не менее 5 крупных кораблей РФ – ВМС

Украина с 24 февраля 2022 года вывела из строя минимум пять десантных кораблей Черноморского флота России, Кремль уже не имеет возможности пополнять флот.

Об этом в эфире канала "Freeдом" рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Только больших десантных кораблей они загнали шесть к шести, что уже были. Но результат известен: пять из них уже не в строю. Этот счет может расти", – заявил спикер ВМС.

Плетенчук также напомнил, что после атак, в частности, на Крымский мост, российские корабли начали держаться подальше от своей основной морской базы. В частности, в Черном море Севастополь – основная морская база Черноморского флота и вторая база – это Новороссийск.

По словам Плетенчука, российские захватчики теперь лишний раз не выходят в те участки моря, потому что могут получить повреждения.

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Напомним, СБУ показала эксклюзивные кадры, как в июле они использовали экспериментальный морской беспилотник "Морской младенец" для атаки на Крымский мост.

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