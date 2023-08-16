Украина повредила не менее 5 крупных кораблей РФ – ВМС

В Черном море россияне стали держаться поближе к своим официально признанным берегам.
Украина с 24 февраля 2022 года вывела из строя минимум пять десантных кораблей Черноморского флота России, Кремль уже не имеет возможности пополнять флот.
Об этом в эфире канала "Freeдом" рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
"Только больших десантных кораблей они загнали шесть к шести, что уже были. Но результат известен: пять из них уже не в строю. Этот счет может расти", – заявил спикер ВМС.
Плетенчук также напомнил, что после атак, в частности, на Крымский мост, российские корабли начали держаться подальше от своей основной морской базы. В частности, в Черном море Севастополь – основная морская база Черноморского флота и вторая база – это Новороссийск.
По словам Плетенчука, российские захватчики теперь лишний раз не выходят в те участки моря, потому что могут получить повреждения.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: " Ужас! История "Оленеводского горняка", которого пробил дрон! | Березовец у Фейгина "
Напомним, СБУ показала эксклюзивные кадры, как в июле они использовали экспериментальный морской беспилотник "Морской младенец" для атаки на Крымский мост.
Читайте также: