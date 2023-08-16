Разведчики сообщили о ситуации на Купянском направлении

Россияне не имеют успехов на этом участке фронта.

Российская оккупационная армия не имеет успехов на Купянском направлении. Операции, проводимые РФ на этом участке фронта, не носят стратегического военного характера.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, россиян совершают на Купянском направлении только локализованные приступы.

"Купянское направление остается одним из мест, где россияне не находятся в статической обороне, а пытаются атаковать. Успеха здесь у московитов нет, но Кремль не оставляет попыток достичь хотя бы минимальных целей начатой им войны", — рассказал представитель ГУР.

Скибицкий отмечает, что Москва до сих пор пытается добиться задачи-минимума своей так называемой "спецоперации" — выйти на административные границы Донецкой области.



"Впрочем, нынешние действия армии государства-агрессора на фронте лишены признаков стратегии. Операции, осуществляемые Россией, не носят стратегического военного характера, это лишь локализованные нападения", — отмечает представитель украинской разведки.

Ситуация на Купянском направлении

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Украина перебросила резервы на Лимано-Купянское направление для того, чтобы сделать невозможным движение российских оккупационных войск.

Кроме того, в украинском Минобороны сообщили, что наступление россиян на Купянском направлении потерпело фиаско. оккупанты уменьшили количество обстрелов на востоке. Теперь они восстанавливают силы после ударов ВСУ возле Купянска.

Также в ВСУ заявили, что оккупанты не имеют успехов под Купянском на Харьковщине. Впрочем, россияне до сих пор пытаются перехватить инициативу на этом участке фронта.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Коваленко: Почему фиаско войск РФ на Лимано-Купянском направлении было ОЧЕВИДНЫМ?

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