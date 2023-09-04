Як оформити закордонний паспорт: які документи потрібні і скільки чекати

Для оформлення документи бажано мати зі собою раніше видані та не здані закордонні паспорти, аби вирішити питання повернення їх державі, анулювання або повернення власнику як другого чинного паспорта для виїзду за кордон.

Послуга з оформлення закордонного паспорта в Україні надається за бажанням особи. Оформити паспорт для виїзду можна і дітям від самого народження. Громадянин України не може мати більше двох чинних закордонних паспортів.

Що потрібно для оформлення закордонного паспорта в Україні, скільки це коштує, і як оформити закордонний паспорт дитині – читайте на ТСН.ua.

Що потрібно для закордонного паспорта

Як оформити закордонний паспорт

Оформити закордонний паспорт можна у відділеннях державної міграційної служби України, у центрах ДП "Документ" та ЦНАПах, які оформлюють біометричні документи. Аби оформити документ для виїзду закордон через ДМС, можна записатися до електронної черги за посиланням.

Для оформлення закордонного паспорта треба подати до територіального органу/підрозділу ДМС (або до ЦНАПу, центру обслуговування "Паспортний сервіс" ДП "Документ") необхідні документи. Якщо ж ви живете за кордоном, подати документи можна до відповідної дипломатичної установи.

Під час оформлення заяви в ДМС слід пройти процедуру сканування відбитків вказівних пальців рук. Зауважимо, сканування відбитків пальців дітей відбувається від 12 років.

Треба перевірити, чи правильно були внесені персональні дані про себе до заяви-анкети. Особливу увагу слід звернути на правильність написання транслітерації свого прізвища та імені. Після цього – засвідчити власним підписом у заяві-анкеті правильність таких даних.

Аби отримати на руки закордонний паспорт після подавання всіх документів, треба із українським паспортом звернутися до органу, де подавалася заява-анкета.

Які документи потрібні для закордонного паспорта

Для оформлення паспорта для виїзду за кордон треба подати:

заяву-анкету (її друкує працівник, який приймає документи);

паспорт громадянина України (для осіб, що досягли 14-річного віку);

свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави. Якщо батьки або один із батьків дитини на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, треба також подати довідку про реєстрацію особи громадянином України;

документи про сплату адміністративного збору або оригінал документа про звільнення від його сплати;

якщо паспорт оформлюється для дитини, яка не досягла 12 років, або для особи, яка не може пересуватись самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я, та яка потребує термінового лікування за кордоном, можна подати одне фото розміром 10х15 см для внесення відцифрованого зображення шляхом сканування.

Документи для закордонного паспорта дитині

Закордонний паспорт для дитини в Україні можна оформити від народження. Такий документ діє чотири роки. Якщо закордонний паспорт оформляється для дитини, якій вже виповнилося 16 років, такий документ діє 10 років.

Документи для закордонного паспорта дитині від 16 років:

паспорт громадянина України;

Індивідуальний податковий номер фізичної особи-платника податків.

Для закордонного паспорта дитині до 16 років

Треба, щоб документи подавав один із батьків з паспортом громадянина України, свідоцтвом про народження дитини (оригінали).

Якщо дитині до 12 років, необхідна особиста присутність дитини або фото 10х15 см;

від 12 років – присутність дитини обов’язкова;

від 14 років – наявність паспорта громадянина України у формі ID-картки або е-паспорт.

Чи потрібна особиста присутність дитини для оформлення закордонного паспорта

Особи, які досягти 16-річного віку, подають заяву на оформлення закордонного паспорта особисто.

Якщо дитина не досягла 16-річного віку, заяву може подати один із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників особисто або ж законний представник (згода іншого з батьків/опікунів не потрібна);

Якщо дитина не досягла 12-річного віку, її особиста присутність не обов’язкова. Для цього можуть бути надані фото дитини, що відповідають встановленим вимогам.

Скільки часу чекати на закордонний паспорт

Закордонний паспорт в Україні можна отримати в різні терміни. Наприклад:

не пізніше ніж через 20 робочих днів від дня оформлення заяви-анкети;

не пізніше ніж через сім робочих днів;

до трьох робочих днів (якщо необхідний терміновий виїзд за кордон, пов’язаний із нагальною потребою в лікуванні того, хто виїжджає; якщо треба терміново виїхати тому, хто супроводжує тяжкохворого; у зв’язку зі смертю родича, який проживав за кордоном);

до 10 робочих днів (у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини-громадянина України).

Скільки коштує закордонний паспорт 2023

Ціна закордонного паспорта в Україні 2023 році встановлена урядом держави.

Вартість виготовлення закордонного паспорта за 20 днів становить 856 грн;

вартість виготовлення закордонного паспорта за 3-7 робочих днів – 1496 грн.

Зауважимо, що така ціна закордонного паспорта є чинною, якщо людина оформляє документ у відділеннях ДМС України або державних ЦНАПах. А виготовити паспорт через у ДП "Документ" та інші фірми буде дорожче, адже до вартості будуть враховані послуги посередника.

Читайте також: