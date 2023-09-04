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ЗСУ отримали конфісковану амуніцію на 2,9 млн грн – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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ЗСУ отримали конфісковану амуніцію на 2,9 млн грн – фото

Конфісковані бронежилети та каски. / Фото: Офіс генерального прокурора

Військовим передали амуніцію, вилучену у кримінальній справі.

Одній з військових частин ЗСУ передали бронежилети, плитоноски, каски, оптичні приціли, магазини та тепловізори вартістю 2,9 мільйона гривень, які вилучили у межах кримінального провадження.  

Про це повідомили Офіс Генпрокурора та Бюро економічної безпеки.

За результатами санкціонованих обшуків магазинів на території Черкаської та Миколаївської областей вилучено бронежилети, турнікети, тактичні шоломи, тепловізори, радіостанції та інше військове майно без відповідних сертифікатів. Також були відсутні супровідні документи, що підтверджують їх походження та легальне ввезення на територію України.

Бронежилети та каски, передані ЗСУ. / ©
Бронежилети та каски, передані ЗСУ.
Бронежилети та каски, передані ЗСУ. / ©
Бронежилети та каски, передані ЗСУ.

"Ці товари були вилучені під час розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного використання товарів гуманітарної допомоги, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 212 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві працівники військкомату нелегально переправляли чоловіків за кордон – схема.

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Дата публікації
Перегляди
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