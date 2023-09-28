Как вернуть билеты на поезд: в кассе, онлайн, сколько денег возместят

Заметим, что по новым правилам "Укрзализныци" билеты на международные рейсы можно купить и вернуть только через кассы.

Вернуть железнодорожный билет до отправления поезда можно в кассах и онлайн в личном кабинете на сайте "Укрзализныци". Пассажиру возвращается полная стоимость билета, если это купе, и половина – если плацкарт. Это при условии, что вы возвращаете билет не позднее, чем за шесть часов до отправления поезда.

Как вернуть билеты "Укрзализныци" – читайте на ТСН.ua.

Как вернуть билеты — "Укрзализныця"

Чтобы вернуть билет на поезд через кассу, предоставьте документ, удостоверяющий личность пассажира (паспорт, военный билет, водительское удостоверение, студенческий билет, служебное удостоверение). Кассир до возврата денег за сданный билет назовет вам сумму возврата. Деньги вам вернут таким же способом, каким была произведена оплата за этот билет.

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Если вы обменяли электронный билет или ваучер на бумажный, вернуть такой билет можно исключительно в железнодорожной кассе.

Как вернуть билеты "УЗ" онлайн

Для возврата жд билета и/или бланка заказа, которые были оформлены онлайн через сайт booking.uz.gov.ua нужно:

авторизоваться на сайте "Укрзализныци";

в разделе "Актуальные билеты" выбрать приобретенный билет;

нажать кнопку "Вернуть";

заполнить соответствующую форму, которая появится на экране.

Деньги вернутся на карту, которой было оплачено за билет.

Как вернуть билеты на поезд после его отправления

Вернуть билет на поезд после его отправления можно только в кассах вокзалов. Чтобы вам вернули деньги за билет, нужно предоставить физическую копию билета и документы, удостоверяющие личность.

Как вернуть билеты на международный поезд

Билеты на такие международные поезда можно купить и вернуть только через кассы "Укрзализныци":

№749/149 Киев-Вена,

№140/149 Чоп-Вена,

№961/962, 963/964 Мукачево-Кошице,

№31, 33/34 Мукачево-Будапешт.

Если нужно вернуть железнодорожный билет на международный рейс, а вы находитесь за пределами Украины, это можно сделать в международных кассах железнодорожного вокзала в Украине в претензионном порядке. При обращении в кассу нужно предоставить билет, распечатанный на формате А-4, и написать заявление на претензионный возврат.

Если вы самостоятельно не можете обратиться в кассу, это можно поручить родственникам или знакомым на территории Украины. Надо отправить электронный билет по электронной почте или через другой мессенджер. Ваши близкие должны принести в кассу распечатанный билет на формате А-4, документ удостоверяющий личность возвращающего билет и заполнить заявление на претензионный возврат. В заявлении следует указать банковские реквизиты карты, которой был оплачен билет. Также в кассе требуется заявление и доверенность от лица, указанного в билете.

Поезд в Польше

Сколько возвращают за билет на поезд

Согласно правилам "Укрзализныци", при возвращении железнодорожного билета будет удержано 60 грн сборов за услуги. Сумма возврата зависит от срока между оформлением, возвратом билета и отправлением поезда:

если до отправления поезда осталось более 24 часов, вам вернут полную стоимость билета (купе и плацкарт);

если осталось от 24 до 6 часов – вернут полную стоимость купейного билета и 50% плацкарта;

если меньше 6 часов – вернут полную стоимость купейного билета, а за плацкарт средства не будут возвращены;

если возврат происходит в течение часа после отправления поезда, вам вернут 10% стоимости купейного и плацкартного билетов (только в кассе вокзала);

Если после отправления поезда прошло больше часа, стоимость билетов не возмещается.

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