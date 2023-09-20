Что известно о платном въезде в ЕС: какие правила для украинцев

Новые правила въезда в Евросоюз будут действовать с 2024 года, поэтому сейчас не нужно оформлять никаких разрешений и платить за это деньги.
Платным въезд в ЕС для украинцев станет с 2024 года. Для безвизовых путешествий гражданам Украины нужно будет за 7 евро получать специальное разрешение ETIAS. Оформлять его нужно будет задолго до въезда в иностранное государство, ведь заявка на ETIAS может рассматриваться от 4 до в отдельных случаях 30 дней.
ТСН.ua собрал все, что известно о платном въезде в ЕС и ETIAS.
Платный въезд в ЕС – что об этом известно
С 2024 года для украинцев и граждан других стран изменятся правила въезда в страны Шенгенской зоны/ЕС. Согласно новым правилам, придется получать специальное разрешение ETIAS и платить 7 евро. Это разрешение на въезд в Евросоюз будет действовать в течение трех лет и будет разрешать посещать страны ЕС на 90 дней в течение 180-дневного периода.
Разрешение ETIAS в 2024 году потребуют следующие страны:
- Австрия,
- Бельгия,
- Болгария,
- Хорватия,
- Кипр,
- Чехия,
- Дания,
- Эстония,
- Финляндия,
- Франция,
- Германия,
- Греция,
- Венгрия,
- Исландия,
- Италия,
- Латвия,
- Лихтенштейн,
- Литва,
- Люксембург,
- Мальта,
- Нидерланды,
- Норвегия,
- Польша,
- Португалия,
- Румыния,
- Словакия,
- Словения,
- Испания,
- Швеция,
- Швейцария.
Что такое ETIAS
ETIAS – Европейская система информации и авторизации путешествий. Ее цель – предотвратить въезд в ЕС тех, кто представляет угрозу общественному порядку, национальной безопасности или международным отношениям страна-членов Шенгенского соглашения.
Разрешение ETIAS – это разрешение на въезд в ЕС для граждан стран, с которыми действует безвизовый режим. Оно привязано к загранпаспорту человека и действует три года или к истечению срока действия паспорта. Если человек получает новый загранпаспорт, нужно будет получить и новое разрешение ETIAS.
С разрешением ETIAS можно въезжать на территорию вышеуказанных стран Европы любое количество раз. Однако находиться в ЕС можно в общей сложности 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
Даже если вы получите разрешение ETIAS, это не гарантирует 100%-ный пропуск в ЕС. Так, пограничник иностранного государства может попросить показать паспорт и другие документы. Работник пограничной службы проверит, отвечаете ли вы условиям въезда.
Кому не нужно оформлять ETIAS
Перед путешествием в ЕС оформлять разрешение ETIAS не нужно гражданам, у которых оформлена Шенгенская виза и иностранцам, у которых есть долгосрочная виза, выданная одним из государств-членов Евросоюза.
Как подать заявку на ETIAS
Заметим, что сейчас заявки на оформление ETIAS еще не принимаются, поэтому соответственно не взимается никакая оплата. С 2024 года для получения разрешения на въезд в ЕС можно будет заполнить анкету на официальном веб-ресурсе ETIAS travel-europe.europa.eu/etias_en или через мобильное приложение ETIAS. Стоимость заявки на получение ETIAS – 7 евро.
Чтобы подать заявку на ETIAS, нужно будет иметь биометрический загранпаспорт. Владельцам обычных загранпаспортов придется (как и сейчас) получать визу.
Сколько времени рассматривают заявку на ETIAS
Большинство заявок будет обрабатываться всего несколько минут. Однако не исключено, что процесс может занять больше времени. При таком сценарии вы получите решение о въезде в ЕС в течение четырех дней. Однако и этот период может быть продлен до 14 дней – если от вас потребуют дополнительную информацию или документы, или до 30 дней – если вас пригласят на собеседование. Именно поэтому подавать заявление на получение разрешения ETIAS следует задолго до запланированного путешествия.
Что после заявки на ETIAS
- После того, как заявка на разрешение ETIAS будет подана, вам придет электронное письмо-подтверждение подачи заявки. Там будет указан ваш уникальный номер заявки, который нужно будет сохранить для дальнейшего использования.
- После завершения обработки заявки, вам придет еще одно электронное письмо с уведомлением о результате рассмотрения.
- Если вы получите разрешение ETIAS, убедитесь, что ваши имя, номер паспорта и другая информация правильны. Ведь в случае какой-то ошибки вам не позволят пересечь границу.
- Если заявление на разрешение ETIAS будет отклонено, в электронном письме будут указаны причины решения. Там будет также информация о том, как подать апелляцию, будут указаны реквизиты компетентного органа и соответствующий срок для подачи апелляции.
Правила въезда в ЕС для украинцев сейчас
По состоянию на 2023 год все граничащие с Украиной страны Евросоюза позволяют въезд на гуманитарных основаниях всем, кто спасается от войны в Украине, независимо от наличия биометрического паспорта. То же касается и детей.
Если у вас есть украинское гражданство и биометрический паспорт, в ЕС можно въехать, предъявив этот документ на границе. На территории стран-участниц Шенгенского соглашения можно находиться до 90 дней в течение 180-дневного промежутка времени.
Если у вас нет биометрического паспорта, но у вас есть обычный загранпаспорт, вам нужно будет оформить визу. Если у вас есть временная защита, это дает право на облегчение в выдаче визы для въезда и пребывания в стране ЕС.
Заметим, что Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн не входят в ЕС, однако являются членами Шенгенской зоны. Украинцы с биометрическими паспортами или обычными загранпаспортами с визой могут путешествовать в эти страны после въезда в Шенгенскую зону.
Читайте также: