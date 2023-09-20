Что известно о платном въезде в ЕС: какие правила для украинцев

Новые правила въезда в Евросоюз будут действовать с 2024 года, поэтому сейчас не нужно оформлять никаких разрешений и платить за это деньги.

Платным въезд в ЕС для украинцев станет с 2024 года. Для безвизовых путешествий гражданам Украины нужно будет за 7 евро получать специальное разрешение ETIAS. Оформлять его нужно будет задолго до въезда в иностранное государство, ведь заявка на ETIAS может рассматриваться от 4 до в отдельных случаях 30 дней.

ТСН.ua собрал все, что известно о платном въезде в ЕС и ETIAS.

Платный въезд в ЕС – что об этом известно

С 2024 года для украинцев и граждан других стран изменятся правила въезда в страны Шенгенской зоны/ЕС. Согласно новым правилам, придется получать специальное разрешение ETIAS и платить 7 евро. Это разрешение на въезд в Евросоюз будет действовать в течение трех лет и будет разрешать посещать страны ЕС на 90 дней в течение 180-дневного периода.

Разрешение ETIAS в 2024 году потребуют следующие страны:

Австрия,

Бельгия,

Болгария,

Хорватия,

Кипр,

Чехия,

Дания,

Эстония,

Финляндия,

Франция,

Германия,

Греция,

Венгрия,

Исландия,

Италия,

Латвия,

Лихтенштейн,

Литва,

Люксембург,

Мальта,

Нидерланды,

Норвегия,

Польша,

Португалия,

Румыния,

Словакия,

Словения,

Испания,

Швеция,

Швейцария.

Что такое ETIAS

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ETIAS – Европейская система информации и авторизации путешествий. Ее цель – предотвратить въезд в ЕС тех, кто представляет угрозу общественному порядку, национальной безопасности или международным отношениям страна-членов Шенгенского соглашения.

Разрешение ETIAS – это разрешение на въезд в ЕС для граждан стран, с которыми действует безвизовый режим. Оно привязано к загранпаспорту человека и действует три года или к истечению срока действия паспорта. Если человек получает новый загранпаспорт, нужно будет получить и новое разрешение ETIAS.

С разрешением ETIAS можно въезжать на территорию вышеуказанных стран Европы любое количество раз. Однако находиться в ЕС можно в общей сложности 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

ETIAS / Фото: Getty Images

Даже если вы получите разрешение ETIAS, это не гарантирует 100%-ный пропуск в ЕС. Так, пограничник иностранного государства может попросить показать паспорт и другие документы. Работник пограничной службы проверит, отвечаете ли вы условиям въезда.

Кому не нужно оформлять ETIAS

Перед путешествием в ЕС оформлять разрешение ETIAS не нужно гражданам, у которых оформлена Шенгенская виза и иностранцам, у которых есть долгосрочная виза, выданная одним из государств-членов Евросоюза.

Как подать заявку на ETIAS

Заметим, что сейчас заявки на оформление ETIAS еще не принимаются, поэтому соответственно не взимается никакая оплата. С 2024 года для получения разрешения на въезд в ЕС можно будет заполнить анкету на официальном веб-ресурсе ETIAS travel-europe.europa.eu/etias_en или через мобильное приложение ETIAS. Стоимость заявки на получение ETIAS – 7 евро.

Чтобы подать заявку на ETIAS, нужно будет иметь биометрический загранпаспорт. Владельцам обычных загранпаспортов придется (как и сейчас) получать визу.

Сколько времени рассматривают заявку на ETIAS

Большинство заявок будет обрабатываться всего несколько минут. Однако не исключено, что процесс может занять больше времени. При таком сценарии вы получите решение о въезде в ЕС в течение четырех дней. Однако и этот период может быть продлен до 14 дней – если от вас потребуют дополнительную информацию или документы, или до 30 дней – если вас пригласят на собеседование. Именно поэтому подавать заявление на получение разрешения ETIAS следует задолго до запланированного путешествия.

Что после заявки на ETIAS

После того, как заявка на разрешение ETIAS будет подана, вам придет электронное письмо-подтверждение подачи заявки. Там будет указан ваш уникальный номер заявки, который нужно будет сохранить для дальнейшего использования.

После завершения обработки заявки, вам придет еще одно электронное письмо с уведомлением о результате рассмотрения.

Если вы получите разрешение ETIAS, убедитесь, что ваши имя, номер паспорта и другая информация правильны. Ведь в случае какой-то ошибки вам не позволят пересечь границу.

Если заявление на разрешение ETIAS будет отклонено, в электронном письме будут указаны причины решения. Там будет также информация о том, как подать апелляцию, будут указаны реквизиты компетентного органа и соответствующий срок для подачи апелляции.

Правила въезда в ЕС для украинцев сейчас

По состоянию на 2023 год все граничащие с Украиной страны Евросоюза позволяют въезд на гуманитарных основаниях всем, кто спасается от войны в Украине, независимо от наличия биометрического паспорта. То же касается и детей.

Если у вас есть украинское гражданство и биометрический паспорт, в ЕС можно въехать, предъявив этот документ на границе. На территории стран-участниц Шенгенского соглашения можно находиться до 90 дней в течение 180-дневного промежутка времени.

Если у вас нет биометрического паспорта, но у вас есть обычный загранпаспорт, вам нужно будет оформить визу. Если у вас есть временная защита, это дает право на облегчение в выдаче визы для въезда и пребывания в стране ЕС.

Биометрический паспорт / Фото: УНИАН

Заметим, что Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн не входят в ЕС, однако являются членами Шенгенской зоны. Украинцы с биометрическими паспортами или обычными загранпаспортами с визой могут путешествовать в эти страны после въезда в Шенгенскую зону.

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