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Что известно о платном въезде в ЕС: какие правила для украинцев

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Что известно о платном въезде в ЕС: какие правила для украинцев

Евросоюз и биометрический паспорт / Фото: УНИАН

Новые правила въезда в Евросоюз будут действовать с 2024 года, поэтому сейчас не нужно оформлять никаких разрешений и платить за это деньги.

Платным въезд в ЕС для украинцев станет с 2024 года. Для безвизовых путешествий гражданам Украины нужно будет за 7 евро получать специальное разрешение ETIAS. Оформлять его нужно будет задолго до въезда в иностранное государство, ведь заявка на ETIAS может рассматриваться от 4 до в отдельных случаях 30 дней.

ТСН.ua собрал все, что известно о платном въезде в ЕС и ETIAS.

Платный въезд в ЕС – что об этом известно

С 2024 года для украинцев и граждан других стран изменятся правила въезда в страны Шенгенской зоны/ЕС. Согласно новым правилам, придется получать специальное разрешение ETIAS и платить 7 евро. Это разрешение на въезд в Евросоюз будет действовать в течение трех лет и будет разрешать посещать страны ЕС на 90 дней в течение 180-дневного периода.

Разрешение ETIAS в 2024 году потребуют следующие страны:

  • Австрия,
  • Бельгия,
  • Болгария,
  • Хорватия,
  • Кипр,
  • Чехия,
  • Дания,
  • Эстония,
  • Финляндия,
  • Франция,
  • Германия,
  • Греция,
  • Венгрия,
  • Исландия,
  • Италия,
  • Латвия,
  • Лихтенштейн,
  • Литва,
  • Люксембург,
  • Мальта,
  • Нидерланды,
  • Норвегия,
  • Польша,
  • Португалия,
  • Румыния,
  • Словакия,
  • Словения,
  • Испания,
  • Швеция,
  • Швейцария.

Что такое ETIAS

ETIAS – Европейская система информации и авторизации путешествий. Ее цель – предотвратить въезд в ЕС тех, кто представляет угрозу общественному порядку, национальной безопасности или международным отношениям страна-членов Шенгенского соглашения.

Разрешение ETIAS – это разрешение на въезд в ЕС для граждан стран, с которыми действует безвизовый режим. Оно привязано к загранпаспорту человека и действует три года или к истечению срока действия паспорта. Если человек получает новый загранпаспорт, нужно будет получить и новое разрешение ETIAS.

С разрешением ETIAS можно въезжать на территорию вышеуказанных стран Европы любое количество раз. Однако находиться в ЕС можно в общей сложности 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

ETIAS / © Getty Images
ETIAS / Фото: Getty Images

Даже если вы получите разрешение ETIAS, это не гарантирует 100%-ный пропуск в ЕС. Так, пограничник иностранного государства может попросить показать паспорт и другие документы. Работник пограничной службы проверит, отвечаете ли вы условиям въезда.

Кому не нужно оформлять ETIAS

Перед путешествием в ЕС оформлять разрешение ETIAS не нужно гражданам, у которых оформлена Шенгенская виза и иностранцам, у которых есть долгосрочная виза, выданная одним из государств-членов Евросоюза.

Как подать заявку на ETIAS

Заметим, что сейчас заявки на оформление ETIAS еще не принимаются, поэтому соответственно не взимается никакая оплата. С 2024 года для получения разрешения на въезд в ЕС можно будет заполнить анкету на официальном веб-ресурсе ETIAS travel-europe.europa.eu/etias_en или через мобильное приложение ETIAS. Стоимость заявки на получение ETIAS – 7 евро.

Чтобы подать заявку на ETIAS, нужно будет иметь биометрический загранпаспорт. Владельцам обычных загранпаспортов придется (как и сейчас) получать визу.

Сколько времени рассматривают заявку на ETIAS

Большинство заявок будет обрабатываться всего несколько минут. Однако не исключено, что процесс может занять больше времени. При таком сценарии вы получите решение о въезде в ЕС в течение четырех дней. Однако и этот период может быть продлен до 14 дней – если от вас потребуют дополнительную информацию или документы, или до 30 дней – если вас пригласят на собеседование. Именно поэтому подавать заявление на получение разрешения ETIAS следует задолго до запланированного путешествия.

Что после заявки на ETIAS

  • После того, как заявка на разрешение ETIAS будет подана, вам придет электронное письмо-подтверждение подачи заявки. Там будет указан ваш уникальный номер заявки, который нужно будет сохранить для дальнейшего использования.
  • После завершения обработки заявки, вам придет еще одно электронное письмо с уведомлением о результате рассмотрения.
  • Если вы получите разрешение ETIAS, убедитесь, что ваши имя, номер паспорта и другая информация правильны. Ведь в случае какой-то ошибки вам не позволят пересечь границу.
  • Если заявление на разрешение ETIAS будет отклонено, в электронном письме будут указаны причины решения. Там будет также информация о том, как подать апелляцию, будут указаны реквизиты компетентного органа и соответствующий срок для подачи апелляции.

Правила въезда в ЕС для украинцев сейчас

По состоянию на 2023 год все граничащие с Украиной страны Евросоюза позволяют въезд на гуманитарных основаниях всем, кто спасается от войны в Украине, независимо от наличия биометрического паспорта. То же касается и детей.

Если у вас есть украинское гражданство и биометрический паспорт, в ЕС можно въехать, предъявив этот документ на границе. На территории стран-участниц Шенгенского соглашения можно находиться до 90 дней в течение 180-дневного промежутка времени.

Если у вас нет биометрического паспорта, но у вас есть обычный загранпаспорт, вам нужно будет оформить визу. Если у вас есть временная защита, это дает право на облегчение в выдаче визы для въезда и пребывания в стране ЕС.

Биометрический паспорт / © УНИАН
Биометрический паспорт / Фото: УНИАН

Заметим, что Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн не входят в ЕС, однако являются членами Шенгенской зоны. Украинцы с биометрическими паспортами или обычными загранпаспортами с визой могут путешествовать в эти страны после въезда в Шенгенскую зону.

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Просмотры
3806
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