Какие страны принимают беженцев из Украины: список, правила, условия

В Украине идет полномасштабная война, и российские войска продолжают атаки как на фронте, так и по мирным населенным пунктам. Поэтому ряд стран мира продолжает принимать украинских беженцев в 2023 году и пока ни одно государство не сообщало о прекращении этого.

ТСН.ua собрал информацию о 10 популярных странах, принимающих беженцев из Украины в 2023 году.

Заметим, в середине сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила – ЕС планирует продлить временную защиту украинских беженцев до 2025 года. На сегодняшний день в странах Евросоюза находятся 4 млн переселенцев из Украины.

Какие страны принимают беженцев из Украины 2023

Украинские беженцы в Великобритании

Великобритания продолжает принимать украинских беженцев в 2023 году без изменений. Так, украинцы имеют право воспользоваться программой Homes for Ukraine. По правилам программы, нужно найти гражданина Британии (спонсора), который согласится предоставить жилье беженцам.

Программа Homes for Ukraine дает право:

находиться в Британии до 3 лет,

работать там,

получить доступ к государственным услугам,

получить льготы.

В частности, если есть виза Homes for Ukraine, можно получить единовременную выплату в размере 200 фунтов стерлингов на человека по прибытии в Британию. Также можно подать заявку на универсальный кредит – ежемесячное пособие в случае отсутствия работы, невозможности работать или низкого дохода.

Беженцы / Фото: УНІАН

Также можно стать беженцами в Британии по программе «Ukraine Family Scheme», если у вас там живет семья. Программа позволяет приехать в страну или остаться на дольше, если вы являетесь членом семьи:

британского гражданина;

кого-то с видом на жительство в Великобритании. Например, речь идет о бессрочном разрешении на пребывание или статусе оседлого или предыдущего поселения в ЕС;

кого-нибудь со статусом беженца или гуманитарной защиты в Британии.

Член семьи, проживающий в Британии, должен быть одним из следующих: член ближайшей семьи, член большой семьи, супруги или гражданский партнер, холостой партнер, ребенок, отец или жених или предложенный гражданский партнер члена вашей большой семьи.

С этой визой находиться в Британии можно до трех лет. Программа дает право жить на территории страны, работать, обучаться и право на помощь.

Беженцы в США

В марте 2023 года в США еще на год продлили срок пребывания граждан Украины, въехавших по программе "Единение для Украины" (United for Ukraine). Речь идет о тех украинцах, которые прибыли в период с 24 февраля по 25 апреля 2022 года на основании гуманитарного статуса.

United for Ukraine дает право въезда в США и пребывания там сроком до двух лет по гуманитарному разрешению. Для участия в программе украинец должен найти спонсора в США, который согласится предоставить финансовую поддержку на время пребывания в стране.

United for Ukraine дает право на:

денежную помощь через Временную помощь нуждающимся семьям (TANF) или дополнительный доход на безопасность (SSI);

медицинское страхование через Medicaid;

продовольственная помощь через Программу дополнительной помощи в питании (SNAP).

Срок действия льгот – 12 месяцев со дня получения гуманитарного пароля.

Кроме того, в августе 2023 года в США продлили действие статуса временного пребывания для украинцев до апреля 2025 года. Также присоединиться к программе получили право украинцы, проживавшие в США по состоянию на 16 августа. Дополнительно статус временного пребывания сможет получить еще 166 700 граждан Украины.

Канада

Канада в 2023 году продлила миграционную программу CUAET, которая предусматривала упрощенную процедуру прибытия и получения разрешения на работу для украинских беженцев. Программа позволяла находиться в Канаде временным резидентам до трех лет. Однако 15 июля завершился прием заявлений на соответствующие визы.

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Те, кто уже получил визу CUAET, имеют право на въезд в Канаду (до 31 марта 2024 года) и на оформление продленного срока пребывания в этой стране (до 3 лет). Это при условии, что есть разрешение на работу или обучение.

В июле канадское правительство анонсировало новую программу, направленную на иммиграцию тех, кто хочет получить разрешение на постоянное проживание и имеет родственников в Канаде. Так, с 23 октября 2023 года получить разрешение на постоянное проживание смогут украинцы, имеющие статус временного резидента, а также одного (или больше) родственников в Канаде. Обратим внимание, что члены семьи должны быть канадскими гражданами или постоянными жителями страны. Речь идет о близких родственниках: родителях, бабушках и дедушках, братьях и сестрах, детях и внуках, а также супругах.

Прием заявок от семей будет длится до 22 октября 2024 года.

Беженцы в Польше

Польша продолжает принимать украинских беженцев в 2023 году. Временная защита в этой стране фактически предоставляется вместе с кодом PESEL. PESEL UKR – это особый статус для украинских переселенцев, дающий право на социальную помощь, медицинские услуги, трудоустройство и обучение.

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С марта 2023 года статус PESEL UKR обязателен для украинцев, которые хотят остаться в Польше. Для его получения есть 30 дней после приезда в страну.

Чтобы получить номер (код) PESEL, нужно подготовить заявление. Подать документы можно в любой администрации гмины или в администрации городского района.

Легальное пребывание украинских переселенцев в Польше сейчас действует до 4 марта 2024 года. В то же время, оставаться на территории Польши до 31 августа 2024 года при определенных условиях могут дети и взрослые, опекуны несовершеннолетних, въехавшие в страну после 24 февраля 2022 года. А до 30 сентября 2024 года оставаться на территории Польши разрешено ученикам, которые будут сдавать экзамен на аттестат зрелости (egzamin maturalnу).

Беженцы / Фото: УНІАН

Прием беженцев в Германии

В Германии в 2023 году не все федеральные земли принимают беженцев из Украины. На сегодняшний день можно выбрать одну из шести земель: Бавария, Баден-Вюртемберг, Гессен, Саксония, Тюрингия, Саарланд.

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Украинские беженцы временно освобождены от необходимости иметь вид на жительство в Германии и не нуждаются в визе для въезда в страну. Это исключение продлили до 4 марта 2024 года и оно действует для тех, кто въезжает в страну впервые. Таким образом, без разрешения на проживание в Германии можно находиться в течение 90 дней.

Чтобы получить разрешение на временное пребывание на территории Германии Aufenthaltstitel, необходимо обратиться в ближайший отдел миграционной службы Ausländerbehörde и подать заявление на упрощенную процедуру получения вида на временную защиту, проживание и трудоустройство.

Aufenthaltstitel дает право на:

работу,

социальные льготы,

медицинское обслуживание,

доступ к образованию для детей,

право на брак,

денежную помощь (ежемесячно),

воссоединение семьи.

Aufenthaltstitel теряет силу, если вы покинули Германию или не находитесь на ее территории более шести месяцев. То есть вы можете выезжать за границу или в Украину не дольше чем на полгода.

Чехия

В настоящее время въезд украинцев в Чехию осуществляется на основании безвизового режима. Для этого нужно иметь биометрический загранпаспорт. Тех, у кого нет биометрики, в Чехию впускают только после индивидуальной оценки (т.е. есть риск отказа). Если нет биометрического, то можно воспользоваться обычным заграничным или внутренним украинским паспортом (включая ID-карту или пенсионное удостоверение).

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По приезде в Чехию следует сообщить о своем прибытии миграционным органам страны. Это можно сделать либо в одном из Региональных центров помощи Украине при дальнейшем оформлении временной защиты, либо в Полиции по делам иностранцев в ближайшем отделении (в случае пребывания с другой целью в срок свыше трех дней).

Украинским беженцам выдается специальная бессрочная виза, позволяющая находиться в Чехии, работать и получать медицинскую помощь. Те, кто уже получил специальную визу, автоматически получают временную защиту. Срок действия визы был продлен до 31 марта 2024 года.

Испания

Чтобы прибыть в Испанию, нужно иметь заграничный биометрический паспорт. Если такого нет, следует обратиться в ближайшее диппредставительство Украины на территории стран ЕС и получить справку-подтверждение вашего лица и гражданства. С собой также необходимо иметь внутренний украинский паспорт и, при наличии, документ, подтверждающий проживание в Украине до 24 февраля 2022 года.

После пересечения испанской границы можно подать заявление на получение статуса временной защиты. Власти страны согласовывают предоставление или отказ в защите в течение максимум 24 часов после запроса. Защита дает вид на жительство и работу в Испании сроком на 1 год, который автоматически продлевается еще год.

Беженцы в Испании имеют право на:

проживание,

финансовую помощь,

обучение в школе и уроки испанского языка,

психосоциальную помощь,

правовую помощь,

бесплатную SIM-карту с роумингом,

подтверждение водительского удостоверения,

медицинскую помощь,

ориентацию на трудоустройство, включая помощь в признании квалификаций.

Украинские беженцы / Фото: Getty Images

Беженцы в Италии

Для въезда в Италию украинцам не нужна виза, если у них есть биометрический загранпаспорт. С этим документом находиться в Италии можно в течение 90 дней, после чего получить разрешение на проживание.

В Италии украинцы могут выбрать, на каком основании оформить вид на жительство:

временная защита;

воссоединение семьи (ricongiungimento familiare);

специальная защита (motivi di protezione speciale/calamità/protezione sussidiaria).

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Временная защита действует в течение одного года с возможностью продления. Она обеспечивает право на проживание, медицинское обслуживание, доступ к жилью, рынку труда и образованию.

Вид на жительство "временная защита" могут получить:

граждане Украины и члены семей, проживавших в Украине до 24 февраля 2022 года;

лица без гражданства, граждане третьих стран и члены их семей, получившие международную защиту в Украине до 24 февраля 2022 года.

Франция

Франция продолжает прием украинских беженцев. Чтобы получить временную защиту, нужно быть гражданами Украины и проживать на ее территории до 24 февраля 2022 года. Можно и не быть гражданами Украины, но нужно иметь предоставленное властями право на защиту или действующий вид на постоянное проживание.

Для получения статуса временной защиты во Франции следует подать соответствующее заявление в префектуру департамента, где проживает или находится беженец, или воспользовавшись помощью пунктов Accueil Ukraine. Вам выдадут вид на временное проживание APS.

Временная защита во Франции действует в течение шести месяцев и дает право на:

финансовую помощь,

открытие банковского счета,

работу,

для детей – бесплатные ясли, детский сад или школу,

покрытие расходов на медицинское обслуживание по страховке Assurance Maladie,

бесплатную психологическую поддержку,

бесплатное пользование поездами TGV, TER и городским транспортом,

использование украинского водительского удостоверения на протяжении всего пребывания на территории Франции на законных основаниях.

Румыния

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Въехать в Румынию можно по биометрическому или обычному загранпаспорту. Находиться в этой стране можно 90 дней за полгода. За это время можно подать заявление о предоставлении временной защиты в румынские органы власти.

Временная защита в Румынии дает право на:

получение разрешения на пребывание на территории Румынии;

получение письменной информации на языке, который вы понимаете, информации о положениях, касающихся временной защиты;

найм на работу физическими или юридическими лицами, осуществлять независимую деятельность;

обучение взрослых, профессиональную подготовку и практический опыт работы;

на получение, по запросу, необходимой помощи на содержание;

на получение бесплатной первичной медицинской помощи и соответствующего лечения; на неотложную помощь;

для лиц до 18 лет – доступ к государственной системе образования (бесплатно).

Напомним, с 2024 года правила въезда в страны Евросоюза усилятся. Эти изменения коснутся и украинцев, и граждан других стран, в которых действует безвиз с ЕС. Так, для въезда в Евросоюз придется получать специальное разрешение ETIAS и платить за него сбор в размере 7 евро.

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