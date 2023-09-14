Португалия продлевает временную защиту для беженцев из Украины

Временная защита Португалии для беженцев из Украины длилась один год, а в марте 2023 правительство приняло постановление о его продлении на шесть месяцев.

Португалия предоставляет еще шесть месяцев временной защиты украинским беженцам. Его правительство должно одобрить "в ближайшее время".

Об этом сообщили в офисе замминистра и по делам парламента, пишет The Portugal news.

Офис министра Аны Катарины Мендес заявил, что "правительство считает необходимым определить новое продление временной защиты на период в шесть месяцев".

Правительство также отмечает, что придерживается намерений Еврокомиссии продлить временную защиту для переселенцев из Украины до марта 2024 года.

Европейская комиссия объявила сегодня, 14 сентября, что продолжит временную защиту людей, перемещенных из-за войны в Украине, вызванной российским вторжением, принятой в марте 2022 года, гарантируя поддержку "столько, сколько это необходимо". Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в своей речи о состоянии Союза в 2023 году на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге.

Временная защита Португалии для беженцев из Украины предоставляется автоматически. Сначала он продлился один год, а в марте 2023 года правительство приняло постановление о продлении предоставления этого документа на шесть месяцев.

Данные, отправленные в Лузу Службой по делам иностранцев и границ, свидетельствуют, что с начала войны 24 февраля 2022 Португалия предоставила 57 390 временной защиты, 34 602 из которых женщинам и 22 788 мужчинам.

По данным SEF, из 57 390 временных разрешений 14 434 были предоставлены несовершеннолетним, что составляет около 25% от общего количества.

Тем временем украинские беженцы все чаще переезжают из Польши в Германию. Эксперты назвали причину этого явления.

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