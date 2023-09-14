Украинские военные филигранно сбили российский "Орлан": видео

ВСУ удалось попасть в дрон, после чего он разлетелся на отдельные детали.
Украинские военные филигранно уничтожили российский беспилотник "Орлан". Попали по нему из ЗРК "Стрела-10".
Соответствующее видео на своей странице в соцсети опубликовал Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
На кадрах по видео видно, как украинские военные обнаружили в небе российский беспилотник типа "Орлан". После чего по цели отработал зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". ВСУ удалось попасть в дрон, после чего он разлетелся на отдельные детали.
Напомним, что в ВСУ подтвердили удар по средствам ПВО россиян возле Евпатории.
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