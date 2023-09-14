Українські військові філігранно збили російський “Орлан”: відео

ЗСУ вдалося влучити в дрон, після чого він розлетівся на окремі деталі.

Українські військові філігранно знищили російський безпілотник “Орлан”. Поцілили по ньому з ЗРК "Стріла-10".

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

На кадрах з відео видно, як українські військові виявили в небі російський безпілотник типу “Орлан”. Після чого по цілі відпрацював зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". ЗСУ вдалося влучити в дрон, після чого він розлетівся на окремі деталі.

Українські військові філігранно збили російський "Орлан"

Нагадаємо, що у ЗСУ підтвердили удар по засобах ППО росіян біля Євпаторії.

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