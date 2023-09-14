ЗСУ звільнили Андріївку на Донеччині — Міноборони

ЗСУ звільнили Андріївку Бахмутського району Донецької області.

Це 14 вересня підтвердила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, на Бахмутському напрямку українські воїни рухаються вперед. На північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції, а на південному ЗСУ успішно просуваються.

"Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки. І в нас там гарні новини. Андріївка наша . Закріплюємось на зайнятих позиціях", - написала Ганна Маляр.

Андріївка на карті

Чому звільнення Андріївки важливе

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий пояснив, що звільнення населених пунктів поблизу Бахмута дозволяють завершувати операцію з оточення міста і брати в кільце ворога. Тож повернення Андріївки Донецької області під контроль ЗСУ дозволить продовжити успішне оточення Бахмута, де ведуться важкі бої.

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