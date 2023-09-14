У ЗСУ підтвердили удар по засобах ППО росіян біля Євпаторії

Удар був завданий по місцю розташування ворожих комплексів земля-повітря.

У ЗСУ підтвердили, що завдали удару по місцю розташування російських ракетних комплексів біля окупованої Євпаторії вранці 14 вересня.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

"Уражено. Вранці ЗСУ завдали удару по місцю розташування ворожих комплексів земля-повітря поблизу Євпаторії в тимчасово окупованому Криму", – йдеться в короткій заяві.

У ЗСУ не уточнили назви уражених систем ППО, однак раніше ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ повідомили про знищення в Євпаторії комплексу "Тріумф".

Повідомлення СтратКому ЗСУ про удар по засобах ППО ворога в Євпаторії

Вибухи в Євпаторії – що відомо

В окупованій Євпаторії місцеві жителі рано-вранці 14 вересня повідомляли про низку вибухів. Очевидці ділилися в соцмережах припущеннями, що могло бути влучання по російських системах ППО.

Коментуючи ці вибухи, речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що поки зарано говорити про результати, і додала, що зараз на у Криму "бавовна" квітне".

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