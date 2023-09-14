Вибухи в Євпаторії: медіа заявили про унікальну спецоперацію СБУ та ВМС

Вибухи біля Євпаторії в ніч проти 14 вересня лунали внаслідок спецоперації військової контррозвідки СБУ та ВМС України.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в СБУ.

Під час спецоперації біля Євпаторії контррозвідники та бійці ВМС знищили російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд. дол.

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За інформацією джерел видання, ворожий "Тріумф" був атакований безпілотниками та крилатими ракетами "Нептун".

Спершу безпілотники СБУ завдали ураження "очам" комплексу ППО – радарам та антенам. Після виведення з ладу радіолокаційних станцій підрозділи ВМС двома ракетами "Нептун" завдали ударів по пускових комплексах С300/400 "Тріумф".

Співрозмовник видання анонсував, що на росіян у Криму чекають нові сюрпризи.

Вибухи в Євпаторії 14 вересня

Жителі окупованої Євпаторії заявили про низку вибухів рано-вранці 14 вересня. Свідки писали в Мережі, що це могло бути влучання по російській системи ППО.

Водночас у Росії заявили про атаку морськими дронами в Чорному морі по військовому патрульному кораблю "Сергій Котов".

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