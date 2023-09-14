Вибухи в Євпаторії: медіа заявили про унікальну спецоперацію СБУ та ВМС

Був знищений російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд. дол.
Вибухи біля Євпаторії в ніч проти 14 вересня лунали внаслідок спецоперації військової контррозвідки СБУ та ВМС України.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в СБУ.
Під час спецоперації біля Євпаторії контррозвідники та бійці ВМС знищили російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд. дол.
За інформацією джерел видання, ворожий "Тріумф" був атакований безпілотниками та крилатими ракетами "Нептун".
Спершу безпілотники СБУ завдали ураження "очам" комплексу ППО – радарам та антенам. Після виведення з ладу радіолокаційних станцій підрозділи ВМС двома ракетами "Нептун" завдали ударів по пускових комплексах С300/400 "Тріумф".
Співрозмовник видання анонсував, що на росіян у Криму чекають нові сюрпризи.
Вибухи в Євпаторії 14 вересня
Жителі окупованої Євпаторії заявили про низку вибухів рано-вранці 14 вересня. Свідки писали в Мережі, що це могло бути влучання по російській системи ППО.
Водночас у Росії заявили про атаку морськими дронами в Чорному морі по військовому патрульному кораблю "Сергій Котов".
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