Взрывы в Евпатории: медиа заявили об уникальной спецоперации СБУ и ВМС

Уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд. дол.
Взрывы возле Евпатории в ночь на 14 сентября звучали в результате спецоперации военной контрразведки СБУ и ВМС Украины.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в СБУ.
В ходе спецоперации возле Евпатории контрразведчики и бойцы ВМС уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд. дол.
По информации источников, вражеский "Триумф" был атакован беспилотниками и крылатыми ракетами "Нептун".
Сначала беспилотники СБУ нанесли поражение "глазам" комплекса ПВО – радарам и антеннам. После выведения из строя радиолокационных станций подразделения ВМС двумя ракетами "Нептун" нанесли удары по пусковым комплексам С300/400 "Триумф".
Собеседник издания анонсировал, что россиян в Крыму ждут новые сюрпризы.
Взрывы в Евпатории 14 сентября
Жители оккупированной Евпатории заявили о ряде взрывов ранним утром 14 сентября. Свидетели писали в Сети, что это могло быть попадание по российской системе ПВО.
В то же время в России заявили об атаке морскими дронами в Черном море по военному патрульному кораблю "Сергей Котов".
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