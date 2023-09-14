Взрывы в Евпатории: медиа заявили об уникальной спецоперации СБУ и ВМС

Взрывы возле Евпатории в ночь на 14 сентября звучали в результате спецоперации военной контрразведки СБУ и ВМС Украины.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в СБУ.

В ходе спецоперации возле Евпатории контрразведчики и бойцы ВМС уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд. дол.

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По информации источников, вражеский "Триумф" был атакован беспилотниками и крылатыми ракетами "Нептун".

Сначала беспилотники СБУ нанесли поражение "глазам" комплекса ПВО – радарам и антеннам. После выведения из строя радиолокационных станций подразделения ВМС двумя ракетами "Нептун" нанесли удары по пусковым комплексам С300/400 "Триумф".

Собеседник издания анонсировал, что россиян в Крыму ждут новые сюрпризы.

Взрывы в Евпатории 14 сентября

Жители оккупированной Евпатории заявили о ряде взрывов ранним утром 14 сентября. Свидетели писали в Сети, что это могло быть попадание по российской системе ПВО.

В то же время в России заявили об атаке морскими дронами в Черном море по военному патрульному кораблю "Сергей Котов".

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