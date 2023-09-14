Лукашенко полетів до Росії, аби зустрітися з Путіним

Сьогодні, 14 вересня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив з робочим візитом до Росії. Там у диктатора заплановані переговори з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Telegram-канал "Пул Первого" та російські ЗМП.

"Центральною частиною візиту стануть переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, які відбудуться 15 вересня. Її глави держав запланували раніше відповідно до графіка зустрічей двох лідерів", - йдеться у повідомленні.

Два диктатори планують обговорити міжнародний "порядок денний та регіональну проблематику", а також спільні завдання в економіці та загальну велику роботу у сфері імпортозаміщення.

Тим часом у Кремлі візит "президента" Білорусі поки не коментують. Раніше Лукашенко зустрічався з Путіним у липні.

Як повідомлялося, напередодні, 13 вересня, до РФ з візитом приїздив лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Під час зустрічі північнокорейський диктатор зробив заяву про війну Росії в Україні. Зокрема, він висловив упевненість у тому, що російська окупаційна армія та народ переможуть проти "зла", яке він назвав "західним імперіалізмом" у війні.

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