В ВСУ подтвердили удар по средствам ПВО россиян возле Евпатории

Удар был нанесен по месторасположению вражеских комплексов земля-воздух.

В ВСУ подтвердили, что нанесли удар по месту расположения российских ракетных комплексов возле оккупированной Евпатории утром 14 сентября.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ.

"Поражено. Утром ВСУ нанесли удар по месту расположения вражеских комплексов земля-воздух близ Евпатории во временно оккупированном Крыму", – говорится в коротком заявлении.

В ВСУ не уточнили названия пораженных систем ПВО, однако ранее СМИ со ссылкой на источники в СБУ сообщили об уничтожении в Евпатории комплекса "Триумф".

Сообщение СтратКома ВСУ об ударе по средствам ПВО врага в Евпатории

Взрывы в Евпатории – что известно

В оккупированной Евпатории местные жители ранним утром 14 сентября сообщали о ряде взрывов. Очевидцы делились в соцсетях предположениями, что могло быть попадание по российским системам ПВО.

Комментируя эти взрывы, спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что пока рано говорить о результатах, и добавила, что сейчас на Крыму "бавовна" процветает".

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